"Сиди вдома": Хамайко розкритикували в мережі за ранній вихід на роботу після пологів

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Користувачі мережі розділилися в думках щодо такого рішення ведучої

Українська ведуча програми "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко, яка народила четверту дитину 5 грудня, повернулася до роботи всього через три дні після пологів. Мама чотирьох дітей вийшла в ефір 8 грудня. Проте не всі користувачі мережі оцінили таке завзяття до роботи.

Під фотографією Хамайко на офіційній сторінці проекту "Сніданок" в Instagram підписники залишили чимало здивованих і обурених коментарів.

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/snidanok)

Їх автори не розуміють, навіщо було повертатися до роботи так рано і звинувачують Валентину в надмірному фанатизмі та недостатній турботі про потреби новонародженої дитини.

"Невже така необхідність, залишити таку манюню. Навіщо????? Не розумію. Йому ж зараз мама потрібна";

"Це марення або фанатизм до роботи такий чи показуха???!!!! До чого цей вихід на роботу?!!!Чи ви думаєте що всі без вас зупинитися?!";

"Питання один НАВІЩО?????? невже так терміново потрібно було повернутися???? У мене це повернення не викликає якісь позитивні емоції...";

"Дура, сиди в дома та цьомай, люляй дитятко, нафік тобі та робота?? Ще жодна дитина не була щасливою виховуючись нянькою (рідну неньку ніхто не замінить", - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/snidanok)

Втім, знайшлися і ті, хто відповіли, що питання про те, коли виходити на роботу – особиста справа Валентини і похвалили її за чудовий зовнішній вигляд.

"Дітям потрібна ЩАСЛИВА МАМА! Якщо Вам це приносити задоволення, позитив-то чому б ні! Валя, я Вас підтримую, обожнюю і захоплююсь!";

"Я тут дещо пропустила) Валя вже в ефірі?) Клас!!!! Супер-мама. У вас є чому вчитися! Бажаю вам і вашим діточкам усього найкращого!";

"Валічка, ві велика молодчинка. Здоров'я Вам і всій Вашій родині!";

"Кожний як хоче так і робить.І перестаньте міті кістки.Такі всі правильні,що аж нудити", - зазначили підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/snidanok)

Нагадаємо, Валентина Хамайко розповіла подробиці появи на світ малюка. Нагадаємо, що 35-річна Хамайко народила хлопчика вагою 4 кг і 58 см в одному з київських приватних пологових будинків. Чоловік Валентини повідомив, що в загальному роди зайняли всього 25 хвилин.

Раніше вагітна телеведуча Валентина Хамайко знялася у відвертій фотосесії.

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.Відео: РБК-Україна