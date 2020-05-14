Сиділи на мілині: Тодоренко поскаржилася на несправидливость під час роботи з Могилевською

Регіна Тодоренко складно переживає скандал, який розігрався навколо її слів про виктімблеймінг і насильство в сім'ї. Ведуча намагалася реабілітуватися і випустила документальний фільм, покликаний допомогти жертвам домашньої тиранії. Після ведуча зважилася на перше відверте інтерв'ю, в якому розповіла, що і сама мала справу з агресором, який всіляко утискав її. Також зірка "Орла і Решки" зачепила тему гендерної нерівності і згадала про часи роботи в дівочій групі Real O. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Медуза".

Гьорлз-бенд Real O працював з продюсерським центром Наталії Могилевської. Паралельно співачка розкручувала і чоловічий дует "ДіО фільми". За словами Тодоренко, артисти-чоловіки отримували набагато більше, ніж їхні колеги жіночої статі.

"Коли у нас була жіноча група, одночасно у нашого директора була ще й чоловіча група. І поки ми сиділи на мілині і заробляли по 100-200 доларів на місяць, у пацанів були і гастролі, і концерти, і заробітки. Як же: з ними можна випивати, розважатися і взагалі їм треба заробляти — вони ж чоловіки. Чоловіча солідарність не заснована ні на яких реальних заслугах або уміннях", - вважає Регіна.

Наталя Могилевська та Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, раніше Наталія Могилевська під час участі в подкасті Потапа поскаржилася на своїх екс-підопічних. Вона розповіла, що співачки з Real O були постійно чимось незадоволені і систематично з'ясовували з нею стосунки. Працювати з артистами їй було важко і, у підсумку, вона розпустила їх всіх і закрила продюсерське агентство та відкрила дитячу школу талантів.

До речі, Регіна Тодоренко пішла в 2012 році з групи Real O зі скандалом. Покинути колектив співачка вирішила за півроку до закінчення офіційного контракту, що не сподобалося її продюсеру. Тодренко зізнається – вона думала, що справа закінчиться судом. І ось, через багато років, під час 11 випуску шоу "Танці з зірками-2019" Регіна і Наталія помирилися.

Раніше Регіна Тодоренко вперше висловилася про проблеми у своїй родині і травмах дитинства.