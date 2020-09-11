Були шури-мури: Тіна Кароль розговорилася про початок роману Осадчої і Горбунова

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Співачка зізналася, що відразу помітила, що між ними щось є

Популярні телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов вже три роки щасливі у шлюбі і виховують синочка Івана. Зіркова сім'я багато подорожує і радує шанувальників атмосферними фото, а нерідко і працює разом. Саме під час спільного проекту між ними і зародилися почуття, про що подруга ведучої Тіна Кароль розповіла в програмі "ЖВЛ".

Як поділилася співачка, симпатія між знаменитою парою з'явилася тоді, коли вони почали працювати разом під час зйомок талант-шоу "Голос. Діти 2" 2015 року. Тіна, яка була там в ролі зіркового тренера, своїми очима бачила, як між парою зароджується любов. Так, артистка спостерігала і перші поцілунки ведучих, і їхні романтичні зустрічі за лаштунками.

"Були шури-мури. Звичайно. Подивіться як вона розцвіла, засяяла з Юрою Горбуновим. Я бачила, як у них зароджувалася любов. У мене є хроніки мого світського життя про їх відносини", - поділилася Кароль.

Поп-діва була свідком не тільки розвитку відносин Осадчої, але і всієї її кар'єри. Адже подруги своє сходження до зірок починали майже одночасно, в 2005 році. Перші десять років у шоу-бізі навіть відзначали разом.

"У мене так само 15 років в цьому році. Ми почали в один рік і як бачиш, добре збереглися. Зірки будуть змінюватися, політики будуть змінюватися, а Осадча залишиться", - додала артистка.

Катя Осадча та Юрій Горбунов познайомилися на роботі (фото: прес-служба 1+1)

Цікаво, що телевізійна кар'єра могла об'єднати подружжя ще 15 років тому. Як з'ясувалося, для першого випуску програми "Світське життя" Катя Осадча брала інтерв'ю саме в Юрія Горбунова. Проте відповідати на запитання, чи з першої зустрічі йому сподобалася нинішня дружина, шоумен не став.

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов побалували ексклюзивними кадрами з 50-річного ювілею телеведучого із зірковими гостями.