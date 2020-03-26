Штамп у паспорті для нас нічого не значив: Каменських висловилася про стосунки з Потапом

Каменсиких і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя розповіла про демократію в сім'ї з Потапом

Настя Каменських і Потап — одна з найбільш обговорюваних пар українського шоу-бізнесу. За їх особистим життям роками стежила багатомільйонна пара шанувальників. Поки, нарешті, в травні 2019-го року закохані зіграли довгождане весілля. Нагадаємо, що пишна виїзна церемонія відбулася в одному з заміських комплексів під Києвом. Серед гостей свята можна було зустріти "вершки" вітчизняного шоу-бізнесу. А ось ведучими були друзі пари — Катя Осадча та Юрій Горбунов. В інтерв'ю журналу "Караван історій" Настя вперше за довгий час розповіла про своє особисте життя. Співачка зізналася, що штамп у паспорті для них з Потапом не грав особливої ролі.

“Штамп у паспорті для нас з Олексієм особливо нічого не значив. Ми як любили, так і любимо один одного. Ми оберігали нашу любов і вирішили відкрити почуття, щоб порадувати шанувальників, які так цього чекали. До того ж весілля – це відмінний привід, щоб зібрати всіх близьких і друзів розділити з нами щастя. Ми щасливі і закохані!" — каже в інтерв'ю "Каравану історій" виконавиця.

Також Настя зазначила, що саме в стосунках з нею Потап знайшов таку важливу для нього турботу.

“Льоші дуже важливо відчувати турботу, і зі мною він її знайшов. Незважаючи на мій щільний графік, я намагаюся встигати все: і на червону доріжку сходити, і отримати премію, і їжу приготувати", — сміється Настя. — Цілі і погляди у чоловіка з дружиною повинні бути у кожного свої якоюсь мірою. Але добре, щоб партнери підтримували один одного. У нас з чоловіком все йде саме так".

І до речі про готування, частіше за плитою стоїть саме Каменських.

“Готую найчастіше щось із меню правильного харчування, щоб возити з собою в контейнерах, – парові котлетки, наприклад. Моя фірмова страва – італійська паста – з'являється на столі у свята або коли приходять гості".

При цьому в молодій сім'ї Потапа і Насті панує демократія.

“У нас демократична сім'я – не патріархат чи матріархат. У всіх рівні права. Якщо виникають якісь спірні моменти, ми, як дорослі люди, спокійно, з повагою один до одного їх обговорюємо і знаходимо рішення".

Також з'ясувалося, що Потап — ще той романтик!

“Олексій – неймовірний романтик. Він може приїхати до мене на зйомку без попередження з букетом квітів. Ми завжди намагаємося знайти час хоча б на коротку зустріч серед дня. Іноді, якщо випадає вільний віконце, можемо зустрітися на годину і прогулятися по парку або пообідати. І обов'язково плануємо спільні відпустки, щоб відпочити від суєти і насолодитися самотою, —ділиться особистим Настя. — Моє ідеальне ранок – прокинутися в обіймах коханого чоловіка, неспішно поснідати, зробити пробіжку по свіжому повітрю і насолоджуватися товариством один одного протягом всього дня. Щоранку, коли нікуди не треба поспішати, – святковий. Відзначати 8 Березня-з квітами і подарунками? Знаходжу це милою традицією, хоча і вважаю, що увагу до своєї половинці не повинно залежати від червоних дат календаря".

“Для мене сім'я завжди на першому місці. Тому, незважаючи на напружений графік, ми намагаємося влаштовувати сімейні посиденьки. Запрошуємо на вихідні рідних і друзів, і я годую всіх смачною пастою або овочевий лазаньєю власного приготування", — підсумувала Настя.