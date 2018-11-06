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Шпагат в повітрі: Злата Огневич вразила неймовірною розтяжкою

Lite » Зірки 06.11.2018 - 14:46
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники прийшли в захват від спортивної форми артистки

Популярна українська співачка Злата Огневич показала, як виглядає її бадьорий ранок. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з тренування.

У ролику зірка продемонструвала неймовірну розтяжку - Злата сіла на шпагат в повітрі.

"Доброго ранку! А ви пам'ятаєте, що свій день ми починаємо зі спортивних тренувань? Всім бадьорого дня!" - підписала відео Огневич.

Зірка зізналася, що навчилася сідати на шпагат вже давно, для цього їй знадобилося трохи менше року.

Відео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Передплатники оцінили спортивні досягнення співачки і висловили своє захоплення в коментарях.

Шпагат в повітрі: Злата Огневич вразила неймовірною розтяжкоюШпагат в повітрі: Злата Огневич вразила неймовірною розтяжкою

Шпагат в повітрі: Злата Огневич вразила неймовірною розтяжкоюШпагат в повітрі: Злата Огневич вразила неймовірною розтяжкою

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Злата Огневич вразила схожістю зі своєю молодшою сестрою.

Зазначимо, раніше Злата Огневич розповіла, як розслабляється у вільний час. Співачка пояснила, як заряджається позитивною енергією.

До речі, нещодавно Злата Огневич здивувала фанів несподіваною зміною образу. Деякі передплатники навіть порівняли Огневич із легендарною британською актрисою Одрі Хепберн.

Відео: РБК-Україна

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