Шпагат в повітрі: Злата Огневич вразила неймовірною розтяжкою

Підписники прийшли в захват від спортивної форми артистки
Популярна українська співачка Злата Огневич показала, як виглядає її бадьорий ранок. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з тренування.
У ролику зірка продемонструвала неймовірну розтяжку - Злата сіла на шпагат в повітрі.
"Доброго ранку! А ви пам'ятаєте, що свій день ми починаємо зі спортивних тренувань? Всім бадьорого дня!" - підписала відео Огневич.
Зірка зізналася, що навчилася сідати на шпагат вже давно, для цього їй знадобилося трохи менше року.
Відео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Передплатники оцінили спортивні досягнення співачки і висловили своє захоплення в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)
Нагадаємо, Злата Огневич вразила схожістю зі своєю молодшою сестрою.
Зазначимо, раніше Злата Огневич розповіла, як розслабляється у вільний час. Співачка пояснила, як заряджається позитивною енергією.
До речі, нещодавно Злата Огневич здивувала фанів несподіваною зміною образу. Деякі передплатники навіть порівняли Огневич із легендарною британською актрисою Одрі Хепберн.
Відео: РБК-Україна