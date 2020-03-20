Шоу Голос країни-10 повідомляє про перенесення прямих ефірів

У зв'язку з введенням карантину через COVID-19 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України про обмежувальні заходи щодо недопущення поширення коронавірусу, на телеканалі «1+1» прийнято рішення внести зміни до графіку трансляції вокального шоу «Голос країни».

Для зменшення ризиків усі репетиції учасників з тренерами скасували або перевели в онлайн режим. Прямі ефіри ювілейного сезону шоу, які були заплановані на 5,12 та 19 квітня, переносяться на інші дати. Як саме глядачі зможуть використати придбані квитки на прямі ефіри та генеральні репетиції прямих ефірів шоу організатори повідомлять найближчим часом – уважно слідкуйте за новинами проекту на офіційних сторінках у соцмережах.



Етап «нокаути» буде подовжено – телеглядачі побачать одразу чотири програми, відзняті заздалегідь, кожна з яких буде присвячена окремій команді. Відтак на глядачів чекає ще більше затишних домашніх вечорів під вже знайомі голоси учасників ювілейного сезону шоу.

Цієї неділі, 22 березня, на глядачів чекатимуть грандіозні нокаути ювілейного сезону, які відкриє своїм виступом запрошений зірковий гість – Вітторіо Гріголо. Найвідоміший італійський тенор світу, учень легендарного Лучано Паваротті виконає на головній вокальній сцені країни безсмертний хіт «The Show Must Go On».

У першому епізоді нокаутів глядачі спостерігатимуть за тим, як змагатимуться за перемогу учасники із команди MONATIK. На сцені вокального шоу «Голосу країни» вони вражатимуть глядачів українськими піснями в новому звучанні, а ще спробують переспівати відомі світові хіти.

Сергій Роман

Так, сучасний гуцул Сергій Роман, який прийшов на проект аби популяризувати українські пісні, виконає пісню «Несе Галя воду» у найнеочікуванішому аранжуванні – українська народна пісня зазвучить на сцені вокального шоу у стилі R`n`B.

«Для мене цей етап шоу – вокальні нокаути - є найскладнішим. Я хочу щоб українські пісні лунали у новому звучанні, по-сучасному. Це автентичний код нашої нації, це наша культура» - розказав Сергій.

Ася Хорошун

Ася Хорошун - дівчина, яка працювала прибиральницею в цирку, аби мати змогу займатися музикою, виконає ліричну пісню Бумбокс – «Люди». Ця композиція зазвучить на сцені вокального шоу у новому прочитанні: «Я не очікувала, що я пройду «батли», «сліпі прослуховування». Те, що я потрапила до «нокаутів» вселяє в мене надію і впевненість. «Голос країни» допоміг мені повірити в себе як співачку. Я готова боротися і довести, що я варта прямих ефірів», - зізналася Ася перед виходом на сцену.

Ліда Лі

Бек-вокалістка MONATIKa Ліда Лі, яка прийшла на проект аби розпочати сольну кар’єру, виконає запальний хіт Christina Aguilera – «Fighter».

«Я прийшла на проект, аби зрозуміти для себе, чи готова я стати самостійною артисткою, або все ж мені слід залишатися на бек-вокалі. У четвертому сезоні я поступилася своїм місцем MARUV - сьогодні вона вже зірка світового масштабу, тому у цьому сезоні я буду боротися за своє місце до кінця. Сьогодні той самий день, коли вирішується моя доля», - сказала Ліда перед виступом.

Сергій Асафатов

Учасник із команди MONATIK – мультиінструменталіст з дитячого будинку – Сергій Асафатов теж здивує своїм виступом не лише учасників, а й зіркових тренерів. Хлопець, який пише та співає лише українські пісні, виконає на сцені англомовну пісню Sting – «Roxanne» та зіграє на двох музичних інструментах. Чи вдасться йому зайняти своє місце на стільцях переможців, ми дізнаємось вже зовсім скоро.



Нагадаємо, у недільному випуску на телеглядачів чекатиме несподіванка - вперше за всю історію проекту під час вокальних нокаутів тренери матимуть право на крадіжку. Чим обернеться для учасників зміна правил на проекті, та хто потрапить на стільці очікування, дивіться у наступних випусках “Голосу країни”.

Дивіться вокальне шоу “Голос країни-10” щонеділі о 21:00 на каналі “1+1”.