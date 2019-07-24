У шортах і сорочці: Осадча підкорила по-дівочому милим образом з Амстердама

Катя Осадча та Юрій Горбунов по повній програмі використовують невелику можливість відпочити. Нагадаємо, що зоряна пара телеведучих вирушила на три дні в Амстердам, звідки Катя і Юрій буквально засипають шанувальників різними фото і відео. Примітно, що другий день в Амстердамі телеведучі провели більш ніж активно. Осадча та Горбунов влаштували собі велоекскурсію по портовому місту. І поспішили поділитися емоціями.

Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала цілий фотоальбом з насиченою велопрогулянки. А ось Горбунов обмежився лише однією фотографією.

На опублікованих кадрах романтична пара позує з і на велосипедах. Осадча навіть просто фотографувала велосипеди на тлі міських вулиць і будинків, щоб продемонструвати, наскільки активно місцеві жителі використовують цей вид транспорту.

Так, свій пост телеведуча супроводила підписом, захопившись велокультурой Амстердама.

"Нідерланди - велосипедна країна. В Амстердамі все зроблено для зручності велосипедистів, з’їзди, доріжки, світлофори. Але туристу одразу важко, адже ти попадаєш у повноцінний місцевий трафік, але велосипедний. Хтось їде швидко, хтось швидко міняє рядність, сигналять і голосно зітхають, коли ти гальмуєш на світлофорі, адже то для тебе рлзваша, а для місцевих необхідний засіб пересування. Для велосипедистів свої правила, спецвальні місця для паркування. В Києві, я б залюбки їздила б на велосипеді", - пише Осадча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов під час прогулянки на велосипедах по Амстердаму (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрій Горбунов опублікував у себе в мережі схожий знімок з дружиною, але підписав його просто: "Амстердамський тандем!!!#амстердам #літо #спека"

Осадча ж показала чимало фотографій, на яких можна розглянути її літній образ. Для велопрогулянки телеведуча вибрала шорти рожевого відтінку нижче коліна. В шорти заправлена білосніжна сорочка. На ногах – зручне взуття. А за спиною – рюкзак пісочного відтінку. Волосся телеведуча зібрала в хвіст. І до речі, прикрасила зачіску масивною білою шпилькою, що дуже актуально в цьому сезоні.

Стильна Катя Осадча на велопрогулянці по Амстердаму (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити коментарі під її новим постом:

"Мрію про велосипедну Україну"

"Ви дуже гарні, романтичні та закохані! Гарна сім'я!"

"Які ви красиві"

"Які ви прикольні"

"Ви чудові і кращі"

"От молодці"

"Які ви класні, обожнюю вас!"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Фото: instagram.com/kosadcha

Також імениті телеведучі вирішили спробувати місцеві "делікатеси". Як відомо, столиця Нідерландів – це портове місто. Тому нестачі в морепродуктах тут немає. Катя і Юрій спробували одну з "фішок" місцевого фастфуду, а саме – сендвіч з оселедцем. Також пара заскочила в один з ресторанчиків, замовивши ситний набір морських делікатесів.