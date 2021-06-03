У шортах і кроп-топі: Леся Нікітюк зачарувала трендовим літнім луком
Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Єгипту, де радувала шанувальників гарячими кадрами в бікіні і хвалилася ефектними пляжними образами. У Києві телеведуча також приміряла трендовий лук і зробила забавні фото біля пальми.
Знімками в стильному літньому вбранні Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Довгонога красуня приміряла вільні лляні шорти з високою посадкою зеленого кольору і такого ж відтінку сорочку, під яку одягла білий кроп-топ. Волосся вона залишила розпущеним і смішно позувала. ніби ховаючись за листям рослини.
"Костюм "цього літа ти будеш не одна... ну або наступного". Як вам?"- підписала кадри Нікітюк у своєму фірмовому жартівливому стилі.
Леся Нікітюк підкорила трендовим зеленим вбранням з льону (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Користувачі мережі оцінили стильний образ ведучої, не обійшлося і без жартів про вбрання з льону, які завжди м'яті.
- Як завжди Богиня
- Красуня
- Круто, льон не треба гладити
- Який гарний костюм, дуже йде
- Гарна
- Нереально крутий, зелений в моді. Леся, Ви стильна
- Шикарна дівчинка і костюм
- Нереально красиві
- Дуже крутий та трендовий колір цієї весни та літа. Гармата
- Амазонка
- Люблю такі літні костюми
- Костюмчик суперовий
- Головне в цьому фото, джунглі в яких Леся ховається. А костюмчик добре сидить
- Річ з натуральної тканини видно здалеку. Цого сезону схиляємося до жатки з льону. Вона вже з фабрики йде "художньо зім'ята".
- Класний костюм, виглядаєш неймовірно
- Дуже гарний літній костюм! Вам дуже личить цей колір!
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свої розкішні курортні "володіння", позуючи біля басейну у мереживній легкій сукні-міні.