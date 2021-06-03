У шортах і кроп-топі: Леся Нікітюк зачарувала трендовим літнім луком

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Єгипту, де радувала шанувальників гарячими кадрами в бікіні і хвалилася ефектними пляжними образами. У Києві телеведуча також приміряла трендовий лук і зробила забавні фото біля пальми.

Знімками в стильному літньому вбранні Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Довгонога красуня приміряла вільні лляні шорти з високою посадкою зеленого кольору і такого ж відтінку сорочку, під яку одягла білий кроп-топ. Волосся вона залишила розпущеним і смішно позувала. ніби ховаючись за листям рослини.

"Костюм "цього літа ти будеш не одна... ну або наступного". Як вам?"- підписала кадри Нікітюк у своєму фірмовому жартівливому стилі.

Леся Нікітюк підкорила трендовим зеленим вбранням з льону (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі оцінили стильний образ ведучої, не обійшлося і без жартів про вбрання з льону, які завжди м'яті.