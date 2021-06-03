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У шортах і кроп-топі: Леся Нікітюк зачарувала трендовим літнім луком

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Києва, Четвер 03 червня 2021 15:29
У шортах і кроп-топі: Леся Нікітюк зачарувала трендовим літнім луком Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з Єгипту, де радувала шанувальників гарячими кадрами в бікіні і хвалилася ефектними пляжними образами. У Києві телеведуча також приміряла трендовий лук і зробила забавні фото біля пальми.

Знімками в стильному літньому вбранні Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Довгонога красуня приміряла вільні лляні шорти з високою посадкою зеленого кольору і такого ж відтінку сорочку, під яку одягла білий кроп-топ. Волосся вона залишила розпущеним і смішно позувала. ніби ховаючись за листям рослини.

"Костюм "цього літа ти будеш не одна... ну або наступного". Як вам?"- підписала кадри Нікітюк у своєму фірмовому жартівливому стилі.

У шортах і кроп-топі: Леся Нікітюк зачарувала трендовим літнім лукомУ шортах і кроп-топі: Леся Нікітюк зачарувала трендовим літнім луком

Леся Нікітюк підкорила трендовим зеленим вбранням з льону (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі оцінили стильний образ ведучої, не обійшлося і без жартів про вбрання з льону, які завжди м'яті.

  • Як завжди Богиня
  • Красуня
  • Круто, льон не треба гладити
  • Який гарний костюм, дуже йде
  • Гарна
  • Нереально крутий, зелений в моді. Леся, Ви стильна
  • Шикарна дівчинка і костюм
  • Нереально красиві
  • Дуже крутий та трендовий колір цієї весни та літа. Гармата
  • Амазонка
  • Люблю такі літні костюми
  • Костюмчик суперовий
  • Головне в цьому фото, джунглі в яких Леся ховається. А костюмчик добре сидить
  • Річ з натуральної тканини видно здалеку. Цого сезону схиляємося до жатки з льону. Вона вже з фабрики йде "художньо зім'ята".
  • Класний костюм, виглядаєш неймовірно
  • Дуже гарний літній костюм! Вам дуже личить цей колір!

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свої розкішні курортні "володіння", позуючи біля басейну у мереживній легкій сукні-міні.

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