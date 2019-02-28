Я в шоці: Яна Соломко різко відповіла на атаку хейтера

Відпочинок в Єгипті з маленькою донькою спробували затьмарити злостивці із соцмереж

О неприятном инциденте, который произошел недавно с украинской певицей Яной Соломко, которая пока никак не комментирует слухи о возможном расставании с мужем, рассказала сама знаменитость на своей странице в Instagram. Яна не так давно улетела на отдых со своей дочкой в солнечный Шарм-ель-Шейх в Египет, однако, один из подписчиков в соцсетях решил подпортить ей настроение и написать грубое личное сообщение.

"Сегодня я в шоке! И не могу оставить это просто так! Один "человек" написал мне о том, что если "меня осеменил мужик и из меня вылез ребёнок, это не значит что я мать"))

Во-первых это не мужчина! Мне кажется если б животные умели разговаривать, они бы такое друг другу не говорили!) Во-вторых не могу понять , что этот "человек" делает у меня на странице, неужели не чем больше заниматься?!?)) Надеюсь, что таких мужчин, которые так говорят о детях в нашем мире будет все меньше и меньше!" - прокомментировала ситуацию Яна под постом.

Высказавшись, певица решила не заострять внимание на грубостях незнакомых ей людей, а посвятить время отдыху и своему ребенку.

Фото: дочь Яны Соломко - Кира (instagram.com/yana.solo)

"А пока мы с доцей наслаждаемся летом", - написала она под фото с малышкой в забавном купальнике.

Еще одно фото с очаровательной девочкой Соломко разместила в своих stories, поделившись с поклонниками солнечными кадрами с египетского курорта.

Фото: Малышка много времени проводит со своей звездной мамой (instagram.com/yana.solo)

Немногим ранее Яна умилила сеть фотосессией со своей дочкой Кирой в кафе, куда они заглянули на обед.

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