Я в шоці: Яна Соломко різко відповіла на атаку хейтера

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Відпочинок в Єгипті з маленькою донькою спробували затьмарити злостивці із соцмереж

Про неприємний інцидент, який стався нещодавно з українською співачкою Яною Соломко, яка поки ніяк не коментує чутки про можливе розставання з чоловіком, розповіла вона сама в блозі Instagram. Яна не так давно полетіла на відпочинок зі своєю донькою в сонячний Шарм-ель-Шейх в Єгипет, однак, один з підписників у соцмережах вирішив зіпсувати їй настрій і написати грубе особисте повідомлення.

"Сьогодні я в шоці! І не можу залишити це просто так! Один "чоловік" написав мені про те, що якщо "мене запліднив мужик і з мене вилізла дитина, це не означає що я мати"))

По-перше це не чоловік! Мені здається якби тварини вміли говорити, вони б таке один одному не говорили!) По-друге, не можу зрозуміти , що ця "людина" робить у мене на сторінці, невже не чим більше займатися?!?)) Сподіваюся, що таких чоловіків, які так кажуть про дітей в нашому світі буде все менше і менше!" - прокоментувала ситуацію Яна під постом

Висловившись, співачка вирішила не загострювати увагу на грубості незнайомих їй людей, а присвятити час відпочинку і своїй дитині.

Фото: донька Яни Соломко - Кіра (instagram.com/yana.solo)

"А поки ми з доцею насолоджуємося літом", - написала вона під фото з малятком в забавному купальнику.

Ще одне фото з чарівною дівчинкою Соломко розмістила у своїх stories, поділившись з шанувальниками сонячними кадрами з єгипетського курорту.

Фото: Дівчинка багато часу проводить зі своєю зірковою мамою (instagram.com/yana.solo)

Трохи раніше Яна зачарувала мережу фотосесією зі своєю донькою Кірою в кафе, куди вони завітали на обід.

Також ми писали, що Яна Соломко вразила шанувальників шикарною фігурою на снігу.