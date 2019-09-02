Знову до школи: Потап з колишньою дружиною відвели сина в п'ятий клас

Ось і настало 1 вересня, і багато знаменитостей відвели в цей день своїх дітей в школу. Серед них і гордий тато Потап, який перед початком нового навчального року влаштував своєму 10-річному синові Андрію яскраві і веселі канікули в Греції,, щоб хлопчик набрався сил і позитивних емоцій.

На своїй сторінці в Instagram Потап показав, як пройшов перший день сина в п'ятому класі. Відзначимо, що разом з продюсером у школу пішла і його колишня дружина і мати хлопчика Ірина Горова, а також її дочка Наташа, яка має прекрасні стосунки з братом.

Андрій, який, до речі, вирішив змінити зачіску і перефарбувався в блондина, був у класичному вбранні - чорні брюки і біла сорочка. Мама і сестра хлопчика віддали перевагу красивим довгим сукням, а зоряний тато - джинсам і чорній сорочці.

Фото: Потап і його екс-дружина Ірина Горова з сином і дочкою (instagram.com/realpotap)

Сімейство з задоволенням позувало всі разом, а також артист показав сина і його сусіда по парті вже в класі.

Фото: Потап і його екс-дружина Ірина Горова з сином і дочкою (instagram.com/realpotap)

"5-A, - лаконічно прокоментував публікацію Потап.

Фото: син Потапа пішов у п'ятий клас (instagram.com/realpotap)

Підписники захоплюються новою зачіскою хлопчика і залишають теплі коментарі.

Ого, ви, як гора!

Красені

Вітаю

І Потап цвіте!

Вітаю )

Такий шкодний

Дуже гарний кадр) побільше б таких цікавих знімків. Удачі в усьому, миру над головою, і побільше щасливих моментів у житті)

яка гармонійна сім'я

Стрижка спалах

Скріншот коментарів(instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що нещодавно син Потапа Андрій відпочив в Туреччині разом з мамою Іриною Горовою і зведеною сестрою Наталею. Екс-дружина продюсера засипала мережа барвистими фото сімейного відпочинку з дітьми.

Раніше Потап розчулив мережу знімком зі спортивним сином . Тато та хлопчик разом зіграли в теніс.