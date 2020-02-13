ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Школа леді? Учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сараї

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 19:59
Школа леді? Учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сараї
Учасниці реаліті Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новий канал)

Учасниць проекту буквально виселили посередині лісу!

Розкішні спальні, велика вітальня, ванна з джакузі -найчастіше в таких казкових умовах живуть учасниці проекту Від пацанки до панянки на Новому каналі. Але в цей раз заселення дівчат мало нагадувало казку.

Якщо раніше «пацанок» відразу привозили у Школу леді, то в четвертому сезоні дівчат висадили в лісі й відправили шукати її самостійно.

І поки «пацанки» передчували, як будуть ніжитися у джакузі і спати на м'яких ліжках, викладачі готували їм сюрприз. Нову Школу леді – старий будинок, майже сарай, з кривою табличкою. Невже тут учасниці реаліті будуть змінювати своє життя?

– Я була впевнена, що на вході в шикарну Школу леді нас зустрічатиме дворецький зі словами: «Леді, пригощайтесь напоями»! А це що за інтернат? – обурювалася Віка #боксерка Альохіна. – Чим ми заслужили жити в такому будинку?

Школа леді? Учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сараї

Школа леді? Учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сараї

Усередині новий будинок «пацанок» виявився ще гіршим, ніж зовні. В кімнаті стояло кілька залізних ліжок без постілі, на підлозі валялися матраци й сіно, а в стелі зяяла дірка. Не будинок, а хлів.

– Якщо чесно, ми подумали, що це прикол, – обурюється Юля Чигринець. – Адже не могли з нами так вчинити насправді?

Школа леді? Учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сараї

Але подітися нікуди. Довелося «пацанкам» змиритися, що відтепер Школа леді буде такою.

– Ми поселили дівчат у старий будинок, щоб вони розуміли: в цьому сезоні в них не буде нічого «готовенького». Джакузі і лакшері – все це треба заслужити наполегливою працею, – говорить керівник проекту Ксенія Бабенко. – Так ми перевірили мотивацію «пацанок».

Школа леді? Учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сараї

Кого такі умови проживання спонукали залишити проект, стане відомо 17 лютого о 19:00 на Новому каналі у проекті «Від пацанки до панянки».

Оля Цибульська прийде на сліпі прослуховування шоу Голос країни-10: Це був виклик Даніель Салем вбрався в стриптизера і прийняв душ із доларів
Новини України Новый каналтв-шоу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся