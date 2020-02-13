Школа леді? Учасниць шоу Від пацанки до панянки 4 поселили в сараї

Учасниці реаліті Від пацанки до панянки 4 сезон (фото: Новий канал)

Учасниць проекту буквально виселили посередині лісу!

Розкішні спальні, велика вітальня, ванна з джакузі -найчастіше в таких казкових умовах живуть учасниці проекту Від пацанки до панянки на Новому каналі. Але в цей раз заселення дівчат мало нагадувало казку.

Якщо раніше «пацанок» відразу привозили у Школу леді, то в четвертому сезоні дівчат висадили в лісі й відправили шукати її самостійно.

І поки «пацанки» передчували, як будуть ніжитися у джакузі і спати на м'яких ліжках, викладачі готували їм сюрприз. Нову Школу леді – старий будинок, майже сарай, з кривою табличкою. Невже тут учасниці реаліті будуть змінювати своє життя?

– Я була впевнена, що на вході в шикарну Школу леді нас зустрічатиме дворецький зі словами: «Леді, пригощайтесь напоями»! А це що за інтернат? – обурювалася Віка #боксерка Альохіна. – Чим ми заслужили жити в такому будинку?

Усередині новий будинок «пацанок» виявився ще гіршим, ніж зовні. В кімнаті стояло кілька залізних ліжок без постілі, на підлозі валялися матраци й сіно, а в стелі зяяла дірка. Не будинок, а хлів.

– Якщо чесно, ми подумали, що це прикол, – обурюється Юля Чигринець. – Адже не могли з нами так вчинити насправді?

Але подітися нікуди. Довелося «пацанкам» змиритися, що відтепер Школа леді буде такою.

– Ми поселили дівчат у старий будинок, щоб вони розуміли: в цьому сезоні в них не буде нічого «готовенького». Джакузі і лакшері – все це треба заслужити наполегливою працею, – говорить керівник проекту Ксенія Бабенко. – Так ми перевірили мотивацію «пацанок».

Кого такі умови проживання спонукали залишити проект, стане відомо 17 лютого о 19:00 на Новому каналі у проекті «Від пацанки до панянки».