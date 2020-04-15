Шизилюбовь: Анна Тринчер презентувала кліп про розставання з коханим

Колаж: прес-служба

Виконавиця хіта «Короче, понятно» презентувала сингл з незвичною назвою – «Шизилюбовь, музику і слова до якого написала сама.

Буквально днями співачка і актриса Анна Тринчер приголомшила шанувальників відвертою відео-інтерв'ю, в якому зізналася, що розлучилася зі своїм хлопцем. Причиною розриву відносин, за словами Ані, стали постійні скандали і недомовки, які, в свою чергу, не давали кожному розвиватися в творчості і кар'єрі.

- Ця пісня – як одна сторінка мого особистого щоденника, - розповідає Анна. - Після розставання я вперше в житті сама написала три пісні. Раніше не лягали рядки, не лягала музика, я сиділа годинами за фортепіано, але нічого не виходило. Як тільки ми розлучилися з Бодьою, у мене стався емоційний сплеск і це все вилилося у тести і мелодії.

«Шизилюбовь» — це моє авторське слово. Воно просто стрельнуло мені в голову, так як у словнику не існувало слова, яке б описувало мій стан в той момент.

Ідея кліпу досить проста і, як зазначила Тринчер, вони з режисером намагалися найбільш точно передати внутрішній стан дівчини.

- Мало хто знає, що насправді у мене відбувається в душі. Включається камера - я включаюся. А в кліпі як раз показаний весь той ураган думок і емоцій, що відбувається зі мною. Це мій емоційний стан, змішане з спогадами про перше кохання. В кінці кліпу на контрасті ми показали стадії очищення і прийняття реальності, які відбуваються у кожної людини після розставання. Це відображає зараз мою реальність.

- Зараз я готова відкритися, хочу бути щирою і чесною. І думаю, практично кожна дівчина знайде себе в цій пісні, - додала співачка. - Включи трек, закрий очі, і ти побачиш фільм про власне життя!