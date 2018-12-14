"Шикарно": головна "квартальниця" захопила енергійним фото

Актриса була на зйомках шоу "Ліга Сміху" в Національному палаці мистецтв "Україна"
Популярна актриса з шоу "Вечірній квартал" Олена Кравець, яка раніше показала підписникам в соцмережі, який подарунок привезла сину з Барселони, опублікувала яскраві фото зі зйомок гумористичного шоу "Ліга сміху". Енергійні знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Шоу відбулося в Національному палаці мистецтв "Україна".
Головна "квартальниця" вбралася у чорний облягаючий брючний костюм і напівпрозору блузу.
Фото: instagram.com/lennykravets
"Вчора на Лізі Сміху з Віолетою. Юрій Ткач на задньому фоні повторює текст, судячи з усього... Або танець!", - підписала Кравець фото.
Скрін: instagram.com/lennykravets
Також Кравець подякувала стилісту-іміджмейкеру Юлії Косаченко.
Фото: instagram.com/lennykravets
В коментарях шанувальники і підписники Олени Кравець захоплюються її чудовим виглядом:
"Красуні!";
"А в босоніжках не холодно?";
"Леночка, ви шикарна!";
"Шикарно";
"На першому фото Ткач як в будинку воскових фігур";
"Олена, ви прекрасні!"...
Скріншот коментарів: instagram.com/lennykravets"
Як повідомлялося, раніше шоувумен Олена Кравець розповіла, про що дівчата жартували в новому гумористичному проекті "Жіночий квартал".
Також ми писали про те, що Олена Кравець зізналася, як пустувала в шкільні роки.
Відео: РБК-Україна