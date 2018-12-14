"Шикарно": головна "квартальниця" захопила енергійним фото

Фото: Олена Кравець (kvartal95)

Актриса була на зйомках шоу "Ліга Сміху" в Національному палаці мистецтв "Україна"

Популярна актриса з шоу "Вечірній квартал" Олена Кравець, яка раніше показала підписникам в соцмережі, який подарунок привезла сину з Барселони, опублікувала яскраві фото зі зйомок гумористичного шоу "Ліга сміху". Енергійні знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Шоу відбулося в Національному палаці мистецтв "Україна".

Головна "квартальниця" вбралася у чорний облягаючий брючний костюм і напівпрозору блузу.

Фото: instagram.com/lennykravets

"Вчора на Лізі Сміху з Віолетою. Юрій Ткач на задньому фоні повторює текст, судячи з усього... Або танець!", - підписала Кравець фото.

Скрін: instagram.com/lennykravets

Також Кравець подякувала стилісту-іміджмейкеру Юлії Косаченко.

Фото: instagram.com/lennykravets

В коментарях шанувальники і підписники Олени Кравець захоплюються її чудовим виглядом:

"Красуні!";

"А в босоніжках не холодно?";

"Леночка, ви шикарна!";

"Шикарно";

"На першому фото Ткач як в будинку воскових фігур";

"Олена, ви прекрасні!"...

Скріншот коментарів: instagram.com/lennykravets"

Як повідомлялося, раніше шоувумен Олена Кравець розповіла, про що дівчата жартували в новому гумористичному проекті "Жіночий квартал".

Також ми писали про те, що Олена Кравець зізналася, як пустувала в шкільні роки.

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Відео: РБК-Україна