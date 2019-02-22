"Шикарна": Віка з "НеАнгелів" похвалилася стильним вбранням на Балі

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Артистка вирушила в довгоочікувану відпустку

На початку лютого учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Сміюха відвідала сонячну Португалію і погуляла по Лісабону, однак цього виявилося замало і співачка вирушила туди, де панує літо - на райський острів Балі. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кількома фото в яскравому образі.

На знімках Віка позує на тлі пальм в стильній квітчастій сукні в підлогу.

"Я починаю свою відпустку! Світло! Мотор! Поїхали..." - написала під публікацією щаслива виконавиця.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Пізніше вона виклала ще один кадр, на якому сидить на зрубаних бамбукових стовбурах.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники захоплюються красою Вікторії і оточуючої її природи і бажають дівчині відмінного відпочинку.

"Таке фото класне, зелені стільки!";

"Шикарна! Приємного відпочинку)";

"Така гарненька";

"Кайф! гарного відпочинку";

"Боже, яка краса";

"Кльовий сарафан";

"Такі яскраві фото. І ви так життєрадісні. Супер", - пишуть фолловери Сміюхи..

Зазначимо, що її колега по групі Слава Камінська також зараз перебуває на відпочинку - разом з чоловіком і дітьми вона відправилася в ОАЕ і ділиться яскравими фото з фанами.

Раніше Вікторія з групи "НеАнгели" показала сміливе фото, на якому вона позує з тиграми.