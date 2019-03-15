Шикарна Слава Камінська в боді викликала фурор стрункою фігурою

Співачка похвалилася результатами дієти

Участница популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская не даром считается одной из самых красивых артисток украинского шоу-бизнеса. Ее стройные формы заставляют поклонников задаваться вопросом, как звезде удается поддерживать себя в таком безупречном виде. Так, недавно она рассказала фанам об интервальном голодании, которое опробовала на себе. Фото сногсшибательной фигуры в черном боди звезда поделилась в Instagram.

Пикантный элемент гардероба идеально подчеркнул пышную грудь, тонкую талию и соблазнительные бедра артистки, а также ее стройные ножки. Слава позирует среди вороха одежды и обуви. Похоже, певицу застали врасплох в процессе смены нарядов.

"Интервальное голодание. 54.2", - оставила звезда подпись под своим снимком, указав собственнй вес.

Фото сразу же собрало множество восторженных отзывов у поклонников артистки. Они живо интересовались, какой именно интервал между приемами пищи выбрала знаменитость и чем она питается, а также восторгались ее стройной фигурой с идеальными пропорциями.

"Шикарный результат", "Славочка, вы прекрасны. Не нужны вам никакие голодания и прочее. У вас прекрасный муж, чудо дети и при этом, вы женщина огонь! Генетика", "Волшебно", "Огонь!", "Нереальная!", "Отличный результат", "Просто красотка", - писали комментаторы.

Ранее Слава Каминская рассказала, что интервальное голодание попробовала на себе ее мама, после чего певица также решилась на эксперимент.

"Кушаю я с 12-18. Мне нравится кушать все. И чем грязнее, тем вкуснее. Но все-таки надеюсь, что как и маме, мне за это ничего не будет. К вечеру немного сложнее, так как ложусь поздно. В минуты отчаяния стараюсь много пить", - поделилась опытом артистка.

Напомним, что Слава Каминская рассказала о детских комплексах и показала фото из семейного архива.

Ранее участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская с гордостью показала музыкальные таланты дочки Лауры.

Кстати, Слава Каминская восхитила ярким весенним образом на фоне живописной природы.