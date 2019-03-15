Шикарна Слава Камінська в боді викликала фурор стрункою фігурою

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка похвалилася результатами дієти

Учасниця популярного гурту "НеАнгели" Слава Камінська не дарма вважається однією з найкрасивіших артисток українського шоу-бізнесу. Її стрункі форми змушують шанувальників задаватися питанням, як зірці вдається підтримувати себе у такому бездоганному вигляді. Так, нещодавно вона розповіла фанам про інтервальне голодування, яке випробувала на собі. Фото приголомшливої фігури в чорному боді зірка поділилася в Instagram.

Пікантний елемент гардеробу ідеально підкреслив пишні груди, тонку талію і спокусливі стегна артистки, а також її стрункі ніжки. Слава позує серед купи одягу і взуття. Схоже, співачку застали зненацька в процесі зміни вбрання.

"Інтервальне голодування. 54.2", - залишила зірка підпис під своїм знімком, вказавши власну вагу.

Фото відразу ж зібрало безліч захоплених відгуків у шанувальників артистки. Вони жваво цікавилися, який саме інтервал між прийомами їжі вибрала знаменитість і чим вона харчується, а також захоплювалися її стрункою фігурою з ідеальними пропорціями.

"Шикарний результат", "Славочка, ви прекрасні. Не потрібні вам ніякі голодування та інше. У вас прекрасний чоловік, чудо діти і при цьому ви жінка вогонь! Генетика", "Чарівно", "Вогонь!", "Нереальна!", "Відмінний результат", "Просто красуня", - писали коментатори.

Раніше Слава Камінська розповіла, що інтервальне голодування спробувала на собі її мама, після чого співачка зважилася на експеримент.

"Я їм з 12-18. Мені подобається їсти все. І чим брудніше, тим смачніше. Але все-таки сподіваюся, що як і мамі, мені за це нічого не буде. Ввечері трохи складніше, так як лягаю пізно. У хвилини відчаю намагаюся багато пити", - поділилася досвідом артистка.

Нагадаємо, що Слава Камінська розповіла про дитячі комплекси і показала фото з сімейного архіву.

Раніше учасниця гурту "Неангели" Слава Камінська з гордістю показала музичні таланти доньки Лаури.

До слова, Слава Камінська захопила яскравим весняним образом на фоні мальовничої природи.