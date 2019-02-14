"Шикарна пара": Маша Єфросиніна здивувала гарячим фото з чоловіком

Ведуча привітала коханого з Днем святого Валентина

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая ранее умилила "весенним" фото с младшей сестрой Лизой Ющенко, трогательно поздравила любимого мужа Тимура Хромаева с Днем всех влюбленных. 14 февраля она опубликовала на своей странице в Instagram горячее отпускное фото с супругом, изрядно удивив и порадовав своих фанов.

На снимке Маша страстно обнимает мужа, в том числе и одной ногой. При этом ведущая одета в изумрудный халат и с черной шляпой на голове, а Тимур и вовсе запечатлен в одних лишь плавательных шортах.

"Мир двоих должен лишь им двоим и принадлежать... #happyvalentinesday", - подписала публикацию Ефросинина.

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики пришли в восторг от такого "жаркого" снимка и засыпали знаменитость комментариями, поздравляя с праздником и называя их красивой и шикарной парой.

"Красивое фото", "Уххххх жарко!", "Маша, какая же вы чудесная. Одна из немногих на кого хочется равняться. Любви вам во всех ее проявлениях", "Завжди надихаюсь вашою красивою парою: у ідеальної жінки - ідеальний чоловік!Профіль, як у Тома Форда! Люблю,Маріє, все до чого торкаєтесь...", "Як по-сексуальному гарно", "Невероятная пара, любви вам ещё большей!", "Фото крутое .Совет и любовь вам .Красивая пара вы", "Шикарная пара", - пишут фолловеры.

Отметим, что муж Маши не остался в стороне и также поздравил ее с праздников, поделившись очаровательным совместным фото.

Фото: (instagram.com/timur_khromaev)

"Happy Valentine’s Day @mashaefrosinina! Спасибо, что пришла в мою жизнь и навсегда сделала ее особенной и яркой!" - трогательно подписал снимок Хромаев.

Напомним, Маша Ефросинина в Париже поделилась душевным откровением и невероятным эмоциональным эффектом от просмотра кинофильма.

Ранее мы предлагали выбрать лучший образ в желтом костюме - Маша Ефросинина и Катя Осадчая. Пока что лидирует именно Ефросинина.



