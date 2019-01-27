Шикарна, чарівна і незрівнянна: Лобода "підірвала" мережу новим образом

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники в захваті від зовнішності і сценічних образів артистки

Опальна поп-діва Світлана Лобода, яка нещодавно нарвалася на критику за дивний наряд, вразила фанатів новим образом. Артистка приголомшливо виглядає на знімках, на думку фанатів. Особливо шанувальники були вражені оновленим сценічним образом, який додав ефектності співачці. Свіжі знімки Світлани Лободи опубліковані в її профілі Instagram.

Співачка з України обрала ексцентричний образ з кашкетом, посохом і блискучою сукнею. Дивне поєднання багато фанатів раніше розкритикували, проте оновлений образ знайшов своїх шанувальників серед прихильників молодої співачки.

У підписі до світлини артистка нічого не додала, зазначила лише, що опубліковані фотографії були зроблені на концерті в Цюріху, Швейцарія.

Світлана Лобода в новому образі (фото: instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях до публікації Світлани Лободи в Instagram фанати висловили своє захоплення зовнішністю української артистки.

"Шикарна, як же я хочу знову побачити вас", "Красиво", "Красуня", "Ідеальна", "Шикарне фото!", "Чудова", "Справжня суперзірка", "Королева", "Ти приголомшлива", "Ви як завжди чудово виглядаєте", "Дуже нереальна", "Красива, чарівна, чудова, шикарна, а голос...", — пишуть шанувальники під фото Світлани Лободи в Instagram.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що раніше Лобода захопила оригінальним концертним вбранням.

Раніше Світлана Лобода полонила шанувальників незабутнім епатажним номером, який на багатьох справив незабутнє враження.

Відео: РБК-Україна