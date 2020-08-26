Шикарна матуся: 45-річна Єва Лонгорія показала ідеальну фігуру в купальнику

Єва Лонгорія вкотре порадувала фанатів своєю ідеальною формою. 45-річна зірка виставила фото, на якому позує в купальнику блідо-зеленого відтінку зі шнурівкою. Модель чудово підкреслила фігуру і апетитні груди Лонгорії, змусивши шанувальників захопитися. Особливо незвичайним фото робить той факт, що на руках Єва тримає маленького сина, 2-річного Сантьяго. Щаслива матуся та не менш щасливий малюк купаються в басейні, на тлі видніється океан і розкішний літній пейзаж. «Літо», – написала коротко зірка і поставила смайлик у вигляді сонечка.

Єва з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

«Прекрасна сім'я», «Чудова», «Прекрасна», «Так мило», «Сексуальна матуся», «Шикарна», «Краще не придумаєш», «Просто чудова», «Єва, ти найкраща мама», «Ти виглядаєш неймовірно в цьому купальнику», «Це просто чарівно», «О боже! Люблю тебе», «Вау! Де це?», «Милі», – пишуть зірці численні шанувальники.

Єва підтримує форму йогою (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва Лонгорія стала мамою в 2018-му році. Свою першу дитинуну, сина Сантьяго Енріке, вона народила від бізнесмена і власника великої медіакомпанії Хосе Антоніо Бастона, за якого вийшла заміж у 2016-му році. 45-річна знаменитість ніколи не страждала від надмірної скритністі, демонструючи світові свою вагітність і життя малюка з перших днів. Так що шанувальники зірки звикли за два роки до маси милих фото і зворушливих роликів. А з дорослішанням Санті їх явно стане тільки більше.