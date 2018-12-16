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"Шикардос": Настя Каменських привела в захват новим образом

Lite » Зірки 16.12.2018 - 15:48
"Шикардос": Настя Каменських привела в захват новим образом
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася новим приголомшливим знімком з підписниками

Настя Каменських, яка лише нещодавно вразила шанувальників своїм образом Клеопатри на популярному шоу Х-Фактор, знову привела в захват українців.

Цього разу сексуальна артистка опублікувала селфі, на якому вона постала в приголомшливому напівпрозорому вбранні. Крім того, Настя вже не пекуча брюнетка!

Над мейкапом співачки попрацювала Марія Самхарадзе, волосся зірка довірила Ірині Власовій. Саме вони, до речі, "перевтілювали" Каменських в Клеопатру.

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменських привела в захват новим образом

Настя Каменських в новому образі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники зірки, звичайно ж, в екстазі від нового образу своєї улюблениці.

"Образ бомбєзний", - написала одна фанатка української зірки.

"Шикардос", - зазначила інша.

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменських привела в захват новим образом

Настя Каменських в новому образі (instagram.com/kamenskux)

А дехто навіть вважає, що Каменських в цьому образі схожа на... Шакіру.

"Прекрасна Настюня! Шикарний образ, щось між Бейонсе і Шакірою", - написала юна прихильниця NK.

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменських привела в захват новим образом

Настя Каменських в новому образі (instagram.com/kamenskux)

Але є й ті, хто не дуже зацінив стиль Насті. Зокрема, кажуть, що "брюнеткою їй більше підходить".

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменських привела в захват новим образом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно завжди зразкова Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі Х-Фактора.

Відео: РБК-Україна

Не Винник і не Каменських: культовий телеведучий назвав кращих артистів року "Дуже спекотно": Каменських в новому образі Клеопатри захопила шанувальників
Новини України Настя Каменських
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