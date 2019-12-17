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Шиканула: Леся Нікітюк в білій маєчці похвалилася розкішним відпочинком в Китаї

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Ведуча показала свій ранок в шикарному готелі

Леся Нікітюк вже повернулася з яскравої поїздки в Китай, однак продовжує ділитися в мережі подробицями свого відпочинку в Піднебесній. Українська телеведуча відвідала Шанхай, де встигла спробувати місцеві делікатеси - такі як варена голова качура, а також помилувалася мальовничими краєвидами і прикупила обновок. На новому фото в своєму Instagram артистка похвалилася тим, яким розкішним був її відпочинок.

Леся опублікувала пікантний "постільний" знімок, на якому вона сидить на ліжку готельного номера в білій маєчці і трусиках, а також рушником на голові. Під очима у знаменитості патчі для зволоження шкіри, а поряд з нею стоїть піднос зі сніданком.

"Шиканула... пожила у готелі, патчі спробувала.. мм смачно", - як завжди жартівливо прокоментувала Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписники ведучої оченили її почуття гумору, за яке так люблять її, а також залишили компліменти красі і фігурі Леді Ле.

  • Лакшері життя вона інша
  • Шикарна
  • Лесічка,ти супер!Я тебе обожнюю!!
  • Хочу бути Вашим Шеф-кухарем
  • Ваше почуття гумору
  • Ти шо, патчі їла??)))
  • Леська ти красива
  • Богиня...
  • У Вас щось під очима
  • Найкраща.
  • відмінне почуття гумору
  • Ох і Леся!!!
  • красуня)))
  • А хто фоткает?
  • І коханець.мабуть поряд????)))))

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк спантеличила фото після поїздки в Китай - ведучу запідозрили у вагітності.

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