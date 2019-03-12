Шовковисте волосся: донька Олі Полякової поділилася незвичайним б'юті-секретом (відео)

Деякі шанувальники Маші зазначили, що не всім підійде така маска
Маша Полякова, которой недавно исполнилось 14 лет, уже давно зарекомендовала себя как популярный украинский блогер. У дочки украинской поп-звезды на instagram-страничке уже больше 100 тыс. подписчиков. Девушка то и дело рекламирует различные товары, публикует стильные луки, показывает кадры тренировок и танцев на пилоне, а также делится со своими поклонниками различными лайфхаками.
В одном из недавних видео дочка Оли Поляковой открыла поклонникам секрет и показала, благодаря чему у нее такие шикарные волосы. К слову, отметим, что Маше действительно очень часто задают один и тот же вопрос – как ей удалось отрастить такие длинные волосы? И более того, сохранять их столь ухоженными и красивыми.
На опубликованном видео Маша показывает, что "всему виной" – натуральная маска для волос, которую она делает из обычного молотого черного перца и оливкового масла (достаточно 100 мл).
Эту "приправу" она перемешивает и втирает в корни. При этом ложится так спать, а затем смывает утром. И наслаждается пышными, гладкими волосами.
"Вот лайфхак от выпадения волос, для роста и шелковистости. Многие из вас спрашивали, как я добилась такого эффекта. Так вот рецепт очень прост", — подписала новое видео Маша Полякова.
Видео: instagram.com/mashapolyakova
Поклонники Маши поспешили поблагодарить ее за совет, а также поделиться своим мнением.
Длинноволосая Маша Полякова
К слову, 14-летие Маша Полякова встретила очень яркой тематической вечеринкой в испанском стиле. Маше даже сделали необычнй макияж, который вызвал настоящий фурор в сети.
При этом звездная мама, украинская певица Оля Полякова ярко поздравила свою дочь Машу с днем рождения. Певица оставила теплые слова и пожелания.
Ранее сообщалось, что дочь Поляковой восхитила сеть исполнением хита Кристины Соловий.