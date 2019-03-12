Шовковисте волосся: донька Олі Полякової поділилася незвичайним б'юті-секретом (відео)

Деякі шанувальники Маші зазначили, що не всім підійде така маска

Маша Полякова, которой недавно исполнилось 14 лет, уже давно зарекомендовала себя как популярный украинский блогер. У дочки украинской поп-звезды на instagram-страничке уже больше 100 тыс. подписчиков. Девушка то и дело рекламирует различные товары, публикует стильные луки, показывает кадры тренировок и танцев на пилоне, а также делится со своими поклонниками различными лайфхаками.

В одном из недавних видео дочка Оли Поляковой открыла поклонникам секрет и показала, благодаря чему у нее такие шикарные волосы. К слову, отметим, что Маше действительно очень часто задают один и тот же вопрос – как ей удалось отрастить такие длинные волосы? И более того, сохранять их столь ухоженными и красивыми.

На опубликованном видео Маша показывает, что "всему виной" – натуральная маска для волос, которую она делает из обычного молотого черного перца и оливкового масла (достаточно 100 мл).

Эту "приправу" она перемешивает и втирает в корни. При этом ложится так спать, а затем смывает утром. И наслаждается пышными, гладкими волосами.

"Вот лайфхак от выпадения волос, для роста и шелковистости. Многие из вас спрашивали, как я добилась такого эффекта. Так вот рецепт очень прост", — подписала новое видео Маша Полякова.

Видео: instagram.com/mashapolyakova

Поклонники Маши поспешили поблагодарить ее за совет, а также поделиться своим мнением.

"Спасибо большое за такой хороший и, я думаю, эффективный способ! Нужно будет обязательно сделать так же"

"У тебя волосы от природы шикарные! А по поводу маски...возможно,не всем такая подойдет"

"Какая красавица"

"Ты очень красивая девочка и очень похожа на свою маму"

"Есть еще в аптеке дешевый настой водного перца. Жжжот хорошо и способствует притоку крови к голове. Нужно наносить на кожу головы. Можно тоже разбавить с маслом"

"Молодец Маша! Очень классные видео, продолжай в том же духе!"

"Лайфак работает, я уже давно им пользуюсь"

Длинноволосая Маша Полякова

К слову, 14-летие Маша Полякова встретила очень яркой тематической вечеринкой в испанском стиле. Маше даже сделали необычнй макияж, который вызвал настоящий фурор в сети.

При этом звездная мама, украинская певица Оля Полякова ярко поздравила свою дочь Машу с днем рождения. Певица оставила теплые слова и пожелания.

Ранее сообщалось, что дочь Поляковой восхитила сеть исполнением хита Кристины Соловий.