Шовковисте волосся: донька Олі Полякової поділилася незвичайним б'юті-секретом (відео)

Деякі шанувальники Маші зазначили, що не всім підійде така маска
Маша Полякова, якій нещодавно виповнилося 14 років, вже давно зарекомендувала себе як популярний український блогер. У доньки української поп-зірки на instagram-сторінці вже більше 100 тис. підписників. Дівчина тей діло рекламує різні товари, публікує стильні луки, показує кадри тренувань і танців на пілоні, а також ділиться зі своїми шанувальниками різними лайфхаками.
В одному з недавніх відео донька Олі Полякової відкрила шанувальникам секрет і показала, завдяки чому у неї таке шикарне волосся. До речі, відзначимо, що Маші дійсно дуже часто задають одне й теж питання – як їй вдалося відростити таке довге волосся? І більше того, зберігати його настільки доглянутими і красивими.
На опублікованому відео Маша показує, що "всьому провиною" – натуральна маска для волосся, яку вона робить зі звичайного чорного меленого перцю і оливкового масла (100 мл).
Цю "приправу" вона перемішує і втирає в корені. При цьому лягає так спати, а потім змиває вранці. І насолоджується пишним, гладким волоссям.
"Ось лайфхак від випадіння волосся, для росту і шовковистості. Багато хто з вас запитували, як я домоглася такого ефекту. Так ось рецепт дуже простий", — підписала нове відео Маша Полякова.
Відео: instagram.com/mashapolyakova
Шанувальники Маші поспішили подякувати за пораду, а також поділитися своєю думкою.
Довговолоса Маша Полякова
До речі, 14-річчя Маша Полякова зустріла дуже яскравою тематичною вечіркою в іспанському стилі. Маші навіть зробили оригінальний макіяж, який викликав справжній фурор в мережі.
При цьому зіркова мама, українська співачка Оля Полякова яскраво привітала свою дочку Машу з днем народження. Співачка залишила теплі слова і побажання.
Раніше повідомлялося, що донька Полякової захопила мережу виконанням хіта Христини Соловій.