Шовковисте волосся: донька Олі Полякової поділилася незвичайним б'юті-секретом (відео)

Маша Полякова (фото: nstagram.com/mashapolyakova)

Деякі шанувальники Маші зазначили, що не всім підійде така маска

Маша Полякова, якій нещодавно виповнилося 14 років, вже давно зарекомендувала себе як популярний український блогер. У доньки української поп-зірки на instagram-сторінці вже більше 100 тис. підписників. Дівчина тей діло рекламує різні товари, публікує стильні луки, показує кадри тренувань і танців на пілоні, а також ділиться зі своїми шанувальниками різними лайфхаками.

В одному з недавніх відео донька Олі Полякової відкрила шанувальникам секрет і показала, завдяки чому у неї таке шикарне волосся. До речі, відзначимо, що Маші дійсно дуже часто задають одне й теж питання – як їй вдалося відростити таке довге волосся? І більше того, зберігати його настільки доглянутими і красивими.

На опублікованому відео Маша показує, що "всьому провиною" – натуральна маска для волосся, яку вона робить зі звичайного чорного меленого перцю і оливкового масла (100 мл).

Цю "приправу" вона перемішує і втирає в корені. При цьому лягає так спати, а потім змиває вранці. І насолоджується пишним, гладким волоссям.

"Ось лайфхак від випадіння волосся, для росту і шовковистості. Багато хто з вас запитували, як я домоглася такого ефекту. Так ось рецепт дуже простий", — підписала нове відео Маша Полякова.

Відео: instagram.com/mashapolyakova

Шанувальники Маші поспішили подякувати за пораду, а також поділитися своєю думкою.

"Спасибі велике за такий гарний і, я думаю, ефективний спосіб! Треба буде обов'язково зробити так само"

"У тебе волосся від природи шикарне! А з приводу маски...можливо,не всім така підійде"

"Яка красуня"

"Ти дуже гарна дівчинка і дуже схожа на свою маму"

"Є ще в аптеці дешевий настій водяного перцю. Пече добре і сприяє припливу крові до голови. Потрібно наносити на шкіру голови. Теж можна розбавити з маслом"

"Молодець, Маша! Дуже класні відео, продовжуй в тому ж дусі!"

"Лайфак працює, я вже давно ним користуюся"

Довговолоса Маша Полякова

До речі, 14-річчя Маша Полякова зустріла дуже яскравою тематичною вечіркою в іспанському стилі. Маші навіть зробили оригінальний макіяж, який викликав справжній фурор в мережі.

При цьому зіркова мама, українська співачка Оля Полякова яскраво привітала свою дочку Машу з днем народження. Співачка залишила теплі слова і побажання.

Раніше повідомлялося, що донька Полякової захопила мережу виконанням хіта Христини Соловій.