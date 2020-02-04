У шовках і серед простирадл: Віка з НеАгелів завела мережау пікантними постільними фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка засвітила стрункі засмаглі ніжки на фото зі спальні

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели рагулярно радує шанувальників знімками з Мальдівських островів. Правда, фото були зроблені деякий час назад в період зимової відпустки співачки, а зараз вона разом з колегою про дуету Славою Камінською знову повернулася до насиченого робочого графіку. Віка на місяць зникла з соцмереж і влаштувала собі діджитал-детокс, насолоджуючись солодкими моментами в райському місці і не відволікаючись на зовнішні "подразники". Тепер же вона буквально завалила мережу яскравими знімками, серед яких чимало фото в купальнику.

Артистка вирішила розбавити пляжний контент пікантним фотосетом з номера. Віка розташувалася на ліжку і позувала в коротенкому шовковому пеньюарі з мереживом в оточенні кумедних "слоників" з рушників.

"Кажуть, у цьому році зими вже не буде. Відверто кажучи, я і не сильно засмутилася. А ви сумуєте за морозом і снігом? Або вам припала до душі така "європейська зима"?" - поцікавилася вона.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Підписники Віки стали ділитися своєю думкою, і виявилося, що більшості подобається м'яка і тепла погода за вікном, але нагадали, що причина тому - неминуче настання глобального потепління. Не обійшлося і без компліментів для спокусливої зірки.

Янголятко

Красотуля

Ви красуня, Вікуля!

Класна, класна зима! Віка красуня!

Снігу хотілося на новий рік і все! Яка Ви класна!

Така мила

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів показала звабливий курортний лук в прозорій сукні з делікатним мереживом. Дівчина позує на тлі безкрайнього океану без грама косметики на обличчі.