Щемили з самого початку: Потап розповів, як перевіряв на міцність Надю Дорофєєву

Фото: Потап і Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)

Репер згадав, де і як відбулася перша зустріч зі співачкою

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-"Позитив" на початку березня засмутили прихильників новиною – вони повідомили про розпад своєї популярної групи "Время и Стекло". В цьому році дует мав відсвяткувати 10-річчя, але на піку популярності припинив існування. Продюсер колективу Потап згадав про першу зустріч з Надею Дорофєєвою, коли вона пройшла кастинг у новий гурт. Про знайомства з співачкою репер розповіла в YouTube-шоу “2PОpodcast".

Зустріч майбутньої зірки і її мами з продюсером сталася в Криму. Прямо у холі одного з готелів.

"Надьку щемили з самого початку. Причому на першу зустріч Надя Дорофєєва приїхала з мамою в готель "Ялта-Інтурист" в Криму і вона потрапила за стіл. На виході з готелю стояли столи, за сусіднім столом був Боря Моїсеєв – наш хороший друг. І ми сиділи і пили, пили міцно, пили сильно. Значить, приїхала Надя з мамою. "Надійка, сідайте. Ось Льоша Позитив. Сідайте і пийте. Ось пиво, от курячі лапки". З нами був дядя Вадя (Вадим Фьодоров, учасник гурту MOZGI – прим. ред). Надя перший раз в нашій туссовціке", – згадав продюсер.

Фото: Потап і Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)

До компанії підійшов нетверезий відвідувач. Він чіплявся до кожного, хто сидить за столом і так і норовив зачепити. Дядя Вадя не витримав, вивів порушника спокою на вулицю і розібрався з кривдником.

"На цьому моменті ми встаємо з-за столів і говоримо: "Так, Надійка, їдьте додому, а ми підемо". Це перше враження у Наді. І ми тоді Надю обкатували, перевіряли. Вона виявилася міцною дівчинкою", - зізнався Потап.

Відео: Youtube/2POPОDCAST

Раніше Потап розповів про стійкості Насті Каменських до чужої думки і ставлення до колишньої дружини Ірини Горової.