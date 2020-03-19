Ці щічки! Ешлі Грем вперше показала личко 2-місячного сина

Ешлі Грем з сином і чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель розчулила мережу

Ешлі Грем завжди була досить відвертою зі своїми послідовувачами. Всю вагітність вона ділилася подробицями змін у своєму тілі і світовідчутті. Пізніше розповідала про всі підводні камені, з якими стикаються молоді мами під час пологів і в післяпологовий період. Зрозуміло, з таким чесним підходом до всього малюка вона не стала приховувати.

Нове фото малюка (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі і її чоловік буквально відразу після появи на світ малюка (18-го січня) показали спільне фото з дитиною. Після Грем продемонструвала безліч кадрів, де фігурував новонароджений. І хоча малюк на більшості фото відвернутий, в цілому послідовувачам вдалося скласти уявлення про те, як виглядає Ісаак – таке ім'я дали батьки своєму первістку.

І от кілька годин тому Ешлі продемонструвала фото, на якому личко хлопчика видно більше, ніж на інших фото. Молода мама тримає сина на руках, цілуючи його. Дитина обіймає Ешлі, дивлячись убік. Завдяки його позі відмінно видно його профіль. А також округлі щічки, на яких і зробила акцент щаслива матуся. «Ці щоки! Люблю вас всіх!», – написала Грем. Шанувальники буквально підірвали сторінку моделі, почавши писати розчулені коментарі. Не залишилися без уваги не тільки щоки малюка, але ямочки на сідницях. Фолловери все продовжують слати емодзі у вигляді сердечок і сонечок.

Ешлі вміє тримати позитив (фото: instagram.com/ashleygraham)

Що ж, Ешлі продовжує ділитися своїм позитивним настроєм з фолоеварми у цей нелегкий період. Нагадаємо, вона вже не раз висловлювалася про те, чим займається під час карантину. Також вона поділилася думками про те, як краще пережити ситуацію.

«Нинішні часи здаються сюрреалістичними і все розставляють на перспективу. Я використовую цей момент, щоб цінувати той час, яке у мене є з Джастіном і Іссаком. Але ми повинні визнати, що це незвично – залишатися вдома весь день, тому не забувайте піклуватися про своє психічне здоров'я. Хоча часи важкі, я тримаюся за втіху, дану в Старому Завіті: «Не бійся». Я вірю у справжнє і вірю в майбутнє...», – написала 32-річна модель.