З кульками і в піжамі: Маша Єфросиніна відзначає день народження на карантині

Іменинниця показала милі святкові фото і назвала головний недолік чоловіка
Маша Єфросиніна днями вразила шанувальників зміною іміджу - ведуча зізналася, що їй захотілося змін, так що вона змінила зачіску. Зірка вкоротила волосся і відрізала чубок - і за словами артистки, стала просто-таки літати від легкості! Незважаючи на деякі послаблення, в Україні все ще триває карантин, так що день народження Маші також випав в цей період - 25 травня їй виповнився 41 рік.
Позитивна зірка не стала сумувати і показала в мережі свій чарівний святковий лук на самоізоляції. На фото іменинниця відображена в піжамі, що складається з білих штанів і червоного халатика. На її обличчі немає макіяжу, зате є кумедний святковий ковпак на голові.
Біля ніг Маші стоїть великий букет червоних троянд, а в руках вона тримає оберемок повітряних кульок у біло-фіолетових тонах.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Судячи по щасливій усмішці, ведуча цілком задоволена таким розкладом.
"Принадність віку в тому, що багато речей, що дратували тебе впродовж життя, раптом стають невинними непорозуміннями... Ось мій чоловік як не вмів робити гарні фото, так і не вміє. Правда ж це таааак мило?" - поділилася щаслива іменинниця.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Прихильники погодилися з Машею і засипали її привітаннями з днем народження і теплими побажаннями.
Скріншот коментарів
Раніше Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою "курносу наклейку" - чарівного синочка Сашка.
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Автор: Марина Настевіч