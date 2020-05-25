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З кульками і в піжамі: Маша Єфросиніна відзначає день народження на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2020 - 15:29
З кульками і в піжамі: Маша Єфросиніна відзначає день народження на карантині
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Іменинниця показала милі святкові фото і назвала головний недолік чоловіка

Маша Єфросиніна днями вразила шанувальників зміною іміджу - ведуча зізналася, що їй захотілося змін, так що вона змінила зачіску. Зірка вкоротила волосся і відрізала чубок - і за словами артистки, стала просто-таки літати від легкості! Незважаючи на деякі послаблення, в Україні все ще триває карантин, так що день народження Маші також випав в цей період - 25 травня їй виповнився 41 рік.

Позитивна зірка не стала сумувати і показала в мережі свій чарівний святковий лук на самоізоляції. На фото іменинниця відображена в піжамі, що складається з білих штанів і червоного халатика. На її обличчі немає макіяжу, зате є кумедний святковий ковпак на голові.

Біля ніг Маші стоїть великий букет червоних троянд, а в руках вона тримає оберемок повітряних кульок у біло-фіолетових тонах.

З кульками і в піжамі: Маша Єфросиніна відзначає день народження на карантині

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Судячи по щасливій усмішці, ведуча цілком задоволена таким розкладом.

"Принадність віку в тому, що багато речей, що дратували тебе впродовж життя, раптом стають невинними непорозуміннями... Ось мій чоловік як не вмів робити гарні фото, так і не вміє. Правда ж це таааак мило?" - поділилася щаслива іменинниця.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Прихильники погодилися з Машею і засипали її привітаннями з днем народження і теплими побажаннями.

  • Мій теж кривоглазый! Як я вас розумію
  • З Днем Народження Вас Машенька! Ви супер - вумен!
  • З Днем Народження)))Всього найкращого
  • З днем народження...успіхів у всьому
  • З днем народження
  • В цьому плані всі чоловіки однакові. З Днем народження！
  • З днем народження! Марійка ви прекрасні! Спасибі всесвіту, що ви є у нас і в нашій країні
  • Вітаю,Маріє! Ви прекрасні навіть на цих красивих фото. І є прикладом для багатьох жінок! Коли я виросту, я буду як ви
  • З Днем Народження! Такі живі фото краще постановочних!!!! Чоловік молодець!
  • з днем варення, Маша (...думаю ваш чоловік хотів, щоб ви були як у житті: такий же веселіше і справжньої)

З кульками і в піжамі: Маша Єфросиніна відзначає день народження на карантині

Скріншот коментарів

Раніше Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою "курносу наклейку" - чарівного синочка Сашка.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Маша Єфросинінаведущая
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