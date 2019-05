Шампанське і море: Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі

З 14 по 18 травня в Тель-Авіві (Ізраїль) проходить міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019 - нагадаємо, що Україна в цьому році участь не приймає. Проте зовсім без "наших" не обійдеться - так, весела і епатажна артистка Вєрка Сердючка виступить у фіналі шоу в якості запрошеного гостя. Зірка вже встигла відзначитися - так, вона зі своєю сценічною "мамою" розпивала алкоголь прямо на червоній доріжці, а також заспівала свій хіт "Dancing Lasha Tumbai" на церемонії відкриття. Як виявилося, до Ізраїлю вирушила і відома телеведуча Катя Осадча - на своїй сторінці в Instagram вона показала, як проводить там час.

Звичайно ж, вона веселиться в компанії Вєрки. На знімку зображені Катя в елегантному червоному костюмі і капелюшку, Вєрка з мамою і члени їх команди на березі моря. Сердючка блищить з коронною зіркою на голові і в білому вбранні. При цьому українські селебріті тримають у руках келихи з шампанським і вдоволено посміхаються в об'єктив.

"За Євробрачення з Вєркою Сердючкою. Чекаємо на яскравий виступ у фіналі", - підписала колоритне фото Осадча.

Фото: Катя Осадча і Вєрка Сердючка в Ізраїлі (instagram.com/kosadcha)

Ще один знімок з'явився на сторінці її шоу "Світське життя". На ньому барвиста компанія позує в повний зріст, так само з келихами в руках. Вєрка також тримає букет синіх квітів.

"Лехаім, шалом, беседер! Україна на Євробаченні-2019! Одразу у фіналі всіх фіналів! The one and only @v_serduchka. Наші пригоди - скоро в ефірі!" - йдеться в описі до кадру.

Фото: Катя Осадча і Вєрка Сердючка в Ізраїлі (instagram.com/svitsketv)

Підписникам дуже сподобався цікавий знімок і вони поспішили залишити свої відгуки.

"Аааа улюблена наша Вєрка Сердючка! Клас!"

"Нарешті хоч хтось нормальний!!!)"

"Треба було сердючку на Євробаченні знову відправити"

"Вболіваю за Вєрку Сердючку всією душею"

"Сердючка Красава! Чекаємо виступу!"

"Вєрка!!!! Не пий алкоголь у прямому ефірі!!!! Діти дивляться!!!!"

"Вєрка всіх порве"

"Eurovision Queen!"

"Вірочка я за тебе"

"Яке гарне фото"

