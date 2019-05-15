Шампанське і море: Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі

Епатажна українська артистка виступить у фіналі конкурсу Євробачення
З 14 по 18 травня в Тель-Авіві (Ізраїль) проходить міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019 - нагадаємо, що Україна в цьому році участь не приймає. Проте зовсім без "наших" не обійдеться - так, весела і епатажна артистка Вєрка Сердючка виступить у фіналі шоу в якості запрошеного гостя. Зірка вже встигла відзначитися - так, вона зі своєю сценічною "мамою" розпивала алкоголь прямо на червоній доріжці, а також заспівала свій хіт "Dancing Lasha Tumbai" на церемонії відкриття. Як виявилося, до Ізраїлю вирушила і відома телеведуча Катя Осадча - на своїй сторінці в Instagram вона показала, як проводить там час.
Звичайно ж, вона веселиться в компанії Вєрки. На знімку зображені Катя в елегантному червоному костюмі і капелюшку, Вєрка з мамою і члени їх команди на березі моря. Сердючка блищить з коронною зіркою на голові і в білому вбранні. При цьому українські селебріті тримають у руках келихи з шампанським і вдоволено посміхаються в об'єктив.
"За Євробрачення з Вєркою Сердючкою. Чекаємо на яскравий виступ у фіналі", - підписала колоритне фото Осадча.
Фото: Катя Осадча і Вєрка Сердючка в Ізраїлі (instagram.com/kosadcha)
Ще один знімок з'явився на сторінці її шоу "Світське життя". На ньому барвиста компанія позує в повний зріст, так само з келихами в руках. Вєрка також тримає букет синіх квітів.
"Лехаім, шалом, беседер! Україна на Євробаченні-2019! Одразу у фіналі всіх фіналів! The one and only @v_serduchka. Наші пригоди - скоро в ефірі!" - йдеться в описі до кадру.
Фото: Катя Осадча і Вєрка Сердючка в Ізраїлі (instagram.com/svitsketv)
Підписникам дуже сподобався цікавий знімок і вони поспішили залишити свої відгуки.
Нагадаємо, Євробачення 2019 отримало перших фіналістів. У гранд-фіналі пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять виконавці з 10 країн.
Раніше стильна Вєрка Сердючка підкорила мережу смішним відео.