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Шампанське і море: Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.05.2019 - 09:57
Шампанське і море: Катя Осадча "засвітилася" з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Епатажна українська артистка виступить у фіналі конкурсу Євробачення

З 14 по 18 травня в Тель-Авіві (Ізраїль) проходить міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019 - нагадаємо, що Україна в цьому році участь не приймає. Проте зовсім без "наших" не обійдеться - так, весела і епатажна артистка Вєрка Сердючка виступить у фіналі шоу в якості запрошеного гостя. Зірка вже встигла відзначитися - так, вона зі своєю сценічною "мамою" розпивала алкоголь прямо на червоній доріжці, а також заспівала свій хіт "Dancing Lasha Tumbai" на церемонії відкриття. Як виявилося, до Ізраїлю вирушила і відома телеведуча Катя Осадча - на своїй сторінці в Instagram вона показала, як проводить там час.

Звичайно ж, вона веселиться в компанії Вєрки. На знімку зображені Катя в елегантному червоному костюмі і капелюшку, Вєрка з мамою і члени їх команди на березі моря. Сердючка блищить з коронною зіркою на голові і в білому вбранні. При цьому українські селебріті тримають у руках келихи з шампанським і вдоволено посміхаються в об'єктив.

"За Євробрачення з Вєркою Сердючкою. Чекаємо на яскравий виступ у фіналі", - підписала колоритне фото Осадча.

Шампанське і море: Катя Осадча &quot;засвітилася&quot; з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі

Фото: Катя Осадча і Вєрка Сердючка в Ізраїлі (instagram.com/kosadcha)

Ще один знімок з'явився на сторінці її шоу "Світське життя". На ньому барвиста компанія позує в повний зріст, так само з келихами в руках. Вєрка також тримає букет синіх квітів.

"Лехаім, шалом, беседер! Україна на Євробаченні-2019! Одразу у фіналі всіх фіналів! The one and only @v_serduchka. Наші пригоди - скоро в ефірі!" - йдеться в описі до кадру.

Шампанське і море: Катя Осадча &quot;засвітилася&quot; з Вєркою Сердючкою в Ізраїлі

Фото: Катя Осадча і Вєрка Сердючка в Ізраїлі (instagram.com/svitsketv)

Підписникам дуже сподобався цікавий знімок і вони поспішили залишити свої відгуки.

  • "Аааа улюблена наша Вєрка Сердючка! Клас!"
  • "Нарешті хоч хтось нормальний!!!)"
  • "Треба було сердючку на Євробаченні знову відправити"
  • "Вболіваю за Вєрку Сердючку всією душею"
  • "Сердючка Красава! Чекаємо виступу!"
  • "Вєрка!!!! Не пий алкоголь у прямому ефірі!!!! Діти дивляться!!!!"
  • "Вєрка всіх порве"
  • "Eurovision Queen!"
  • "Вірочка я за тебе"
  • "Яке гарне фото"

Нагадаємо, Євробачення 2019 отримало перших фіналістів. У гранд-фіналі пісенного конкурсу, який відбудеться 18 травня в Ізраїлі, виступлять виконавці з 10 країн.

Раніше стильна Вєрка Сердючка підкорила мережу смішним відео.

Євробачення 2019: результати першого півфіналу Євробачення 2019: Вєрка Сердючка вже встигла відзначитись (відео)
Новини України Катя ОсадчаВерка СердючкаЕвровидение 2019
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