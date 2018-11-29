У мережі з'явилися раніше неопубліковані фото Меган Маркл на Мальті

Тоді американська актриса ще не була знайома з принцом Гаррі
У мережі з'явилися архівні фото Меган Маркл, зроблені в 2015 році на Мальті. Тоді американська актриса ще не була знайома з принцом Гаррі, своїм майбутнім чоловіком, і не знала, що стане герцогинею, пише Daily Mail.
Як повідомляє видання, Маркл вирушила на Мальту, щоб більше дізнатися про своє коріння, адже прапрабабуся герцогині там народилася в 1862 році.
Фото: Меган Маркл на Мальті (Kurt Arrigo/MEGA)
Під час поїздки Меган також знялася у фотосесії для Elle UK.
"Ця поїздка стала моєю спробою дізнатися, звідки я родом. Я відчула себе бажаною гостею – це щось особливе і прекрасне. Мальтійці були дуже добрі до мене. Мій чемодан буде сповнене всякими мальтійськими частуваннями",
– зізналася вона в інтерв'ю виданню в 2015 році.
Фото: Меган Маркл на Мальті (Kurt Arrigo/MEGA)
Нагадаємо, Меган Маркл познайомилася з принцом Гаррі в 2016 році, а в травні 2018 року вийшла за нього заміж. Зараз герцоги Сассекские чекають первістка — Меган стане мамою навесні 2019 року.
Фото: Меган Маркл на Мальті (Kurt Arrigo/MEGA)
Раніше ми писали про те, що вагітна Меган Маркл приготувала обід для бездомних. Герцогиня зустрілася з основательницами Hubb Community Kitchen, з якими кілька місяців тому спільно випустила кулінарну книгу "Разом: куховарська книга нашого суспільства".
А також розповідали про те, що Меган Маркл з'явилася на публіці в брудних панчохах.
До речі, Кейт Міддлтон вперше висловилася про майбутню дитину Меган Маркл. Герцогиня Кетрін також розповіла, що п'ятирічний принц Джордж і трирічна принцеса Шарлотта готуються до Різдва, а їх семимісячний брат Луї швидко зростає.
Відео: РБК-Україна