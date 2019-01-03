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"Сестри": Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2019 - 09:39
"Сестри": Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка побажала всім проводити більше часу з близькими людьми

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно повеселилася на дні народження сестер, зачарувала шанувальників новим знімком зі своїми дочками. Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На знімку на першому плані зображена старша дочка співачки, 17-річна Соня Кіперман, а за нею позують сама Віра і молодша дев'ятирічна Сара. Всі вони щасливо посміхаються.

"Щасливого Нового 2019 Року ВСІМ. Здоров'я! Гармонії! Доброти! Світу! Музики і... ЛЮБОВІ!!! Побільше проводити часу з улюбленими людьми", - підписала милий кадр Віра.

&quot;Сестри&quot;: Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками

Фото: (facebook.com/BrezhnevaVera)

Шанувальники Брежнєвої зазначили в коментарях, що всі вони дуже гарні і виглядають, як сестри, і також привітали знаменитість і її родину з Новим роком.

"Сестри!", "Оу, гармонія, любов... Як багато в цих звуках... Віра Вікторівна, ви як я розумію ексцентрик. Від вас виходить вагон прекрасної жіночої енергії і тепла, навіть через ФБ пробиває:))) майте на увазі, ми вас любимо", "Красиві дами", "Найпрекрасніша Богиня Віра!!!", "Красуні", "Яке прекрасне фото і скільки позитиву і щастя воно несе! З святами, Вірочка! І нескінченного щастя вам і рідним!", "Щаслива сім'я", - пишуть підписники.

&quot;Сестри&quot;: Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками&quot;Сестри&quot;: Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками

Скріншот коментарів: (facebook.com/BrezhnevaVera)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва покрасувалася в урочистій рожевій сукні, доповнивши її туфлями в тон. Співачка заявила, що яскравий наряд здорово підняв їй настрій.

Також співачка Віра Брежнєва викликала фурор появою на прем'єрі фільму "Елки последние" у білосніжній пухнастій шубі й вишуканій білій сукні по фігурі.

До речі, Яна Соломко зачарувала мережу талантом дочки.

Відео: РБК-Україна

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