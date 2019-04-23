Сестринська любов: Белла Хадід зворушила дитячими знімками з Джіджі

Белла Хадід продовжила вже популярну серед зірок традицію вітати родичів з допомогою архівних знімків. На честь 24-річчя своєї старшої сестри – Джіджі Хадід – дівчина підібрала масу зворушливих дитячих фото і виклала в Instagram-акаунті.

Дівчатка розважаються біля басейну, обіймаються з мамою, веселяться і, як справжні моделі, вже в ранньому віці позують в різних нарядах... "Невід'ємний вічний друг", – додала вона підпис.

Також Белла розмістила безліч сучасних кадрів, де сестри блищать на подіумі, готуються до виходів на різні заходи і відпочивають. А ще відео з вечірки, де запалюють іменинниця Джіджі, мама дівчат – Іоланда Хадід, а також сама Белла.

Белла і Джіджі Хадід в дитинстві (фото: instagram.com/bellahadid)

"З днем народження мого кращого друга по крові і по вибору. Мені так пощастило. У тебе все добре, моя люба сестра. Твоя емпатія, любов, вірність і трудова етика – ось лише деякі приничы, за яким тебе всі так обожнюють... Твоя творчість і енергія завжди виходять за рамки і хвилюють мене кожен день! Я так надихнулася тобою і кожним твоїм прагненням. Я буду на твоєму боці, як би ти поступила у майбутньому! Я твій фанат №1 назавжди, і я вічно не можу дочекатися днів народження з тобою! Я люблю тебе, моя маленька сонячна кулька", – написала Белла у своєму акаунті.

До речі, сестри, різниця у віці яких складає один рік, завжди демонстрували теплі почуття одна до одної. Джіджі, яка перша підкорила модельний світ, завжди раділа успіхам сестри, яка за короткий час якщо не обігнала старшу сестру за популярністю та кількістю вигідних контрактів, то точно не відстала.

Якось в інтерв'ю Джіджі зізналася, що не вважає Беллу суперницею і рада спостерігати за її кар'єрними досягненнями. Більше того – проекти Белли зовсім не цікавлять Джіджі, так як це не її формат, зазначає дівчина.

Сама іменинниця Джіджі може справді пишатися собою. До 24-річчю вона встигла попрацювати на подіумі кращих будинків, включаючи Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier і Max Mara, прикрасити безліч обкладинок, стати обличчям дизайнерів – вона брала участь у створенні ліній для Tommy Hilfiger, розробляла дизайн сонцезахисних окулярів випустити власну лінію косметики і стати учасницею знаменитого шоу Victoria's Secret.

"Найсолодші картинки коли-небудь", "Немає нічого сильніше сестринської любові", "Наші улюблені сестрички", "Які гарненькі", "О боже, моє серце розтануло", –поспішили приєднатися до привітань численні фанати сестер.

Сестри Белла і Джіджі Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід прикрасила травневий випуск чеського Vogue. На одній з обкладинок Джіджі постала в стилі вестернів.