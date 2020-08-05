Як сестрички: Оля Полякова підкорила рідкісними фото зі своєю красунею мамою

Співачка зворушливо привітала кохану маму з днем народження
Популярна співачка Оля Полякова порадувала шанувальників рідкісними сімейними кадрами. Мама артистки Світлана 5 серпня святкує день народження і в честь цього зірка опублікувала в Instagram цілу серію фото з нею.
На деяких знімках Оля відображена зі своєю мамою ще в дитинстві і юності.
Також є фото з недавньої фотосесії, на яких "Королева ночі" і її мати в ніжних повітряних сукнях позують в обнімку.
Полякова зворушливо привітала маму з днем народження і побажала їй довгих років життя.
"Моя прекрасна кохана матуся! З днем народження!!!! Яка ж ти красива , добра фея, як же мені пощастило, що саме ти дала мені життя, за що дякую тобі несамовито! Хочу що б ти була здорова, енергійна, щоб твоє тіло і розум служили тобі справно, будь щаслива моя дівчинка , а ти саме дівчинка , в будь-якому віці! Хочу що б ти була поруч до мого 100-річчя)))" - написала співачка
Оля Полякова показала архівні фото зі своєю мамою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фолловери артистки приєдналися до побажань і зазначили, що у неї дуже гарна і молода мама і вони виглядають, ніби сестри.
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