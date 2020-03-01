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"Сестра?": Настя Каменських показала ще одного члена своєї родини

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2020 - 09:38
"Сестра?": Настя Каменських показала ще одного члена своєї родини
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що справжнє щастя — знайти свою людину

Настя Каменських (NK) любить інтригувати публіку, так нещодавно вона виступила на "Великому Весняному концерті" в Києві і продемонструвала пікантний наряд — напівпрозоре плаття, декороване невагомми пір'ям екзотичних птахів, родзинкою якого стало відверте декольте.

На цей раз інтригою стала дівчина, фото з якою у своєму Instagram Каменських опублікувала напередодні. В очі шанувальників творчості NK відразу кинулася неймовірна схожість красунь, які виглядали, як близькі родички.

Знімок Настя доповнила кількома рядками, які ще більше підштовхнули фантазію підписників.

"Аня написала пост про дружбу і бла-бла-бла! А для мене ти сім'я і нехай це буде назавжди! Знайти свою людину - це справжнє щастя!" - зізналася співачка.

&quot;Сестра?&quot;: Настя Каменських показала ще одного члена своєї родини

Фото: Настя Каменських, Ганна Андрійчук-Завгородня (instagram.com/kamenskux)

Дівчиною виявилася дружина колеги по шоу-бізнесу Олексія Завгороднього з популярної групи Время і Стекло. Ганна Андрійчук-Завгородня дійсно часто проводить час в компанії Каменських, адже у її чоловіка і знаменитості один продюсер на двох. Схоже, що професійні моменти в спілкуванні дівчат давно перейшли на другий план, тому що Ганна на своїй сторінці в соцмережах теж зробила відверте зізнання.

&quot;Сестра?&quot;: Настя Каменських показала ще одного члена своєї родини

Фото: Настя Каменських, Ганна Андрійчук-Завгородня (instagram.com/kamenskux)

"Справжній друг не той, хто буде витирати твої сльози, таких людей багато. Справжній друг вміє радіти твоїм перемогам. Розділяти щастя разом з тобою. В моєму житті є такі люди, за що я дуже вдячна Всесвіту", - написала Ганна.

&quot;Сестра?&quot;: Настя Каменських показала ще одного члена своєї родини

Фото: Настя Каменських, Ганна Андрійчук-Завгородня, Потап (instagram.com/kamenskux)

Фанати, однак, залишилися стояти на своєму — красуні схожі, як дві краплі води, і цілком могли б бути сестрами:

  • Сестри?
  • Улюблені красотулички
  • Красиві дівчата, навіть схожі чимось?)
  • Подружані на фотосесії
  • Ві суперські!
  • Ви такі схожі
  • Ві сестри
  • Такі клаааасні
  • Красуні)
  • Як же це мимишно
  • Дівчина красива
  • Так схожі
  • Ви так схожі

Крім того, нещодавно Настя Каменських рассказла, як підкорює молодіжну соціальну мережу TikTok, вона відкрила секрети створення популярних і навіть вірусних трендових постів.

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Новини України Настя КаменськихпевецПотап
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