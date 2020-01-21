Сестра Меган Маркл впевнена в "істинно егоїстичній" мотивації герцогині повернутися до незалежного життя

Поки Меган Маркл насолоджується сонячними днями в Канаді, навколо її сім'ї продовжують плести інтриги найближчі родичі, які вирішили скористатися новим приводом нагадати про себе. Батько Меган - Томас Маркл - підлив масла у вогонь. Чоловік з обуренням прийняв відмову своєї дочки від королівських обов'язків і бажання жити незалежним життям. Томас голосно заявив, що його дочка "здешевлює інститут монаршої родини". Тепер же настала черга ще однієї родички Меган висловити свою думку.

Так, зведена сестра герцогині Сассекської також в стороні від скандалу не залишилася. 54-річна Саманта Грант не підтримала рішення молодшої зведеної сестри і назвала його "егоїстичним". Жінка висловила невдоволення рішення сестри і її "неповажним відношенню" до Єлизавети ІІ.

За словами Саманти, Меган рухає на даний момент одне бажання - повернутися на екрани ТБ і підкорити Голлівуд. Нібито дружина принца Гаррі щиро хоче прославитися і отримати статус кінозірки.

"Вона пронеслася по всій королівській родині наче торнадо", - коментує "Мегсіт" Саманта в коментарі Daily Mail.

Зведена сестра Маркл - Саманта Грант

При цьому, незважаючи на славу "скандалістки", Саманта щиро намагалася переконати журналістів, що відноситься до своєї родички з теплотою і бажає їй добра.

"Я любила Меган, але мені зовсім не подобається та людина, якою вона стала", - запевняє Саманта Грант.

Також жінку обурює, що Меган на даний момент прийняла позицію мовчання і ніяк не хоче вплинути на ажіотаж навколо своєї родини. За словами Саманти, журналісти просто таки атакують і "катують" родичів Маркл. Зокрема її батька.

Однак сама Саманта відхиляється від питань про те, що і вона, і її батько раніше намагалися всіляко опорочити ім'я герцогині Сассекської.

Ще в 2017 році жінка дала інтерв'ю в ранковій передачі Good Morning Britain, після якої її назвали "сестрою-вискочкою". Саманта анонсувала вихід автобіографічної книги, в якій, звичайно ж, згадувала і про життя Меган Маркл.

“Слава і Голлівуд сильно вплинули на неї. Вона майже перестала зі мною спілкуватися. У житті Меган не така, якою здається багатьом. У моїй книзі написана вся правда про неї. Вона дуже себе любить та егоїстична", - казала колись зведена сестра Меган.

Тим часом 20 січня в Букінгемському палаці відбувся перший сольний прийом принца Вільяма, приурочений до Британо-Африканського інвестиційного саміту. Для особливого вечора Кейт Міддлтон вибрала яскраво-червону сукню з напівпрозорої тюлі.