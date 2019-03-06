Сергій Притула потішив мережу "відвертим" фото з суворою скандинавською жінкою

Притула також показав й інші фото з відпочинку в столиці Данії

Сергей Притула, который ранее резко высказался о скандале с MARUV, после скандальных историй с участием Украины в Евровидении 2019 решил отправиться на отдых. Отметим, что известный украинский шоумен был ведущим Нацотборов. Так, Притула отправился с семьей в столицу Дании — Копенгаген, где прогулялся по городу и посетил все знаковые туристические точки северной столицы.

Безусловно, Притула с супругой посетили и одну из главнейших достопримечательностей не только Копенгагена, но и всей Дании. А именно — памятник героине сказки Ганса Христиана Андерсена "Русалочка", установленный на набережной.

Однако шоумен не смог просто так сфотографироваться на фоне Русалочки. Сергей Притула, как обычно, проявил чувство юмора. И подобрал ракурс, в котором как бы держит скульптурную композицию за грудь.

"Сувора скандинавська жінка. Жодних емоцій!" — с юмором подписал фото Притула.

Сергей Притула на фоне памятника Русалочке в Копенгагене (фото: instagram.com/siriy_ua)

Безусловно, подписчикам Притулы его юмор понравился.

"Сергій Притула. Ці руки нічого не мняли!"

"Ох, Сергій) Шалунішка"

"Серожка-пустун"

"Зваблення - то ціла наука"

"Шо, радіо настроюєш?"

"Уявляю, якби вона сказала "Забири руки"

"Лучше будет снять куртку и все остальное белье и сесть рядышком"

"Оце хлооопець"

К слову, на своей facebook-страничке Притула опубликовал чуть больше фото.

Сергей Притула с женой на отдыхе в Дании (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, ранее соведущая Притулы по проектам на "Новом канале" Леся Никитюк в одном полотенце "зажгла" вместе с MARUV.

Также сегодня, 6 марта, Леся Никитюк показала молодую маму и трогательно поздравила ее с днем рождения.