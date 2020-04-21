Сергій Притула чесно зізнався, на скільки зайвих кілограмів йому потрібно схуднути

Режим самоізоляції змусив багатьох з нас поміняти плани. Особливо незвично сидіти вдома ведучого Нового каналу. Сергій Притула зізнався, що давно хотів схуднути. У шаленому режимі гастролей і зйомок скинути зайві кіло дуже легко. Але тепер, коли всі сидять по домівках, це завдання виконати не так вже й просто. Без додаткового навантаження не обійтися, адже на карантині легше набрати вагу, ніж втратити її.

– На початку цього року я зробив лист бажань на 2020-й, у ньому десь півтора десятка пунктів – must have, – пояснює ведучий. – Частково я їх виконав, а частково карантин мені завадив. Сподіваюся, що до кінця року все зроблю. Насамперед є таке бажання – скинути 15 кг, і я йшов до цього, але почався карантин, і набрав три (сміється).

Проте, Притула знайшов і плюси в новому графіку. Тепер у нього з'явилося більше часу для занять фізичними вправами.

– Хай там як, а карантин пішов на користь, – зізнається Сергій. – Бо до цього графік був занадто напружений: то гастролі, то зйомки. Іноді вдавалося це поєднати зі спортом. Бувало, що ми з хлопцями відпрацювали концерт, потім зранку прокинулися, і поки хтось ще спить або виходить на сніданок, ми вже у спортзалі тягаємо залізо. Після того, як зламав ногу влітку, зі спортом довелося підв’язати. Але зараз я повернувся до регулярних занять, і сподіваюся, що найближчим часом вдасться надолужити згаяне.

Сергій закликає всіх підтримувати режим самоізоляції і приєднатися до флешмобу Нового каналу #залишайсявдома.