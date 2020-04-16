ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сергій Притула чесно зізнався, чому не любить робити селфі з шанувальниками

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 17:22
Сергій Притула чесно зізнався, чому не любить робити селфі з шанувальниками
Сергій Притула (фото: Новий канал)

Притула відповів на популярне питання від шанувальників

Ведучий Нового каналу майже ніколи не відмовляє людям у тому, щоб зробити спільне фото на згадку. Однак він все-таки віддає перевагу автографам. Сергій Притула з радістю готовий сфотографуватися з шанувальниками, але тільки в підходящий для цього момент. Ведучий розповів історію, коли його просили зробити знімок у недоречній ситуації.

– Автографи я даю значно охочіше, ніж роблю селфі, – говорить ведучий «СуперІнтуїції». – Тому що з селфі дуже часто буває прикра ситуація. Адже люди іноді не зважають на те, чим ти займаєшся у момент, коли вони хочуть зробити фото. Нерідко це буває дуже недоречно. Моя улюблена історія, коли ми сиділи в ресторані невеликою групою друзів. У мого товариша був день народження. І я стояв з бокалом шампанського і говорив йому тост. Стільки душі зазвичай вкладаєш у такі речі. У цей момент підходить якась жіночка з дитиною і каже: «Сфотографируйтесь с ребенком, пожалуйста». І я кажу: «Із задоволенням, але почекайте, будь ласка, пару хвилин, я закінчу і приділю вам увагу». А вона: «Вам что, жалко для ребенка одну минуту?» Такі ситуації жодним чином не допомагають появі конструктивного діалогу з людиною, яка хоче селфі або автограф.

Нерідко люди ловлять своїх кумирів у туалетах, біля будинку або просто на вулиці. Сергія шанувальники дуже часто зустрічають на вокзалі, коли він їде на гастролі.

– З автографами взагалі проблеми немає, – пояснює Притула. – Це ж не сфоткатися, коли ти зранку виліз з потяга з мішками під очима та обличчям як у шарпея (смеется). Тому, будь ласка, зважайте на те, в який момент ви підходите по фото.

Нагадаємо, раніше Притула здивував особливостями свого «райдера».

Відгрібав: Сергій Притула поділився спогадами про життя з братом Сергій Притула радить топ-5 фільмів для перегляду на карантині
Новини України Сергій Притула
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся