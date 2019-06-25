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Сергій Бабкін розчулив турботою про новонародженого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 10:58
Сергій Бабкін розчулив турботою про новонародженого сина
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Музикант не відходить від коляски з Єлисеєм

Український музикант Сергій Бабкін 18 червня став щасливим татом. Дружина артиста і за сумісництвом його директор, Сніжана Бабкіна подарувала співакові сина Єлисея. Незвичайне ім'я хлопчика вона побачила уві сні ще задовго до його появи на світ, тому сумнівів у виборі в зіркової пари не було. У минулу п'ятницю, 21 червня маму і малюка виписали з пологового будинку, а забирати їх приїхав щасливий тато Сергій. Тепер подружжя діляться в Instagram фото з малюком і демонструють підписникам будні молодих батьків.

Сніжана аж до пологів вела активний спосіб життя і займалася йогою. Поява на світ Єлисея пройшло для неї легко і безболісно, а все тому, що поруч був коханий чоловік, підтримку якого вона постійно відчувала. В перші дні малюка музикант також допомагає дружині, а на підтвердження цього, він опублікував у сторіз зворушливий знімок, на якому зображений з коляскою і двома домашніми улюбленцями, котами породи сфінкс, на руках.

"На домашньому", - з гумором підписав знімок Сергій, який позує на ганку свого будинку в Харкові, де постійно проживає тепер вже багатодітна сім'я.

Сергій Бабкін розчулив турботою про новонародженого сина

Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/babkin_official)

Сніжана вирішила не відставати від чоловіка і також опублікувала фото з маленьким Єлисеєм. На душевному знімку Сергій схилився над коляскою сина і дивиться на малюка з любов'ю і трепетом.

Сергій Бабкін розчулив турботою про новонародженого сина

Фото: Сергій Бабкін з сином (instagram.com/snezhana_babkina)

Сергій та Сніжана вже виховують двох дітей – сина Артура і дочку Василину. Також від попередніх стосунків у музиканта підростає старший син Ілля.

Раніше, будучи вагітною, Сніжана Бабкіна знялася у пікантній фотосесії з чоловіком. Таким оригінальним способом пара вирішила закарбувати найбільш зворушливий моментом у житті сім'ї.

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Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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