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Сергій Бабкін розчулив мережу зворушливим відео з новонародженим сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.07.2019 - 11:59
Сергій Бабкін розчулив мережу зворушливим відео з новонародженим сином
Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Артист влаштував домашній концерт для малюка Єлисея

Відомий український музикант Сергій Бабкін всього місяць тому знову став татом - у артиста і його дружини Сніжани народився чарівний синочок на ім'я Єлисей. Він став третьою дитиною в зірковій родині і з перших днів життя занурився в артистичну атмосферу - тато з задоволенням співає малюкові, а також подружжя беруть його з собою на гастролі.

На своїй сторінці в Instagram Сергій показав, як вони нерідко проводять час з новонародженим синочком вдома в Харкові. Артист з оголеним торсом і гітарою сидить на кухні, а люлька з Єлисеєм стоїть на столі поруч з великим кавуном. Бабкін грає для малюка на гітарі і ніжно співає пісеньку з мультфільму "Бременські музиканти" - "Промінь сонця золотого".

Складається враження, що дитина з задоволенням слухає тата і помахує ручками і ніжками.

"Вечірній Кухонник ( наголос на -У-) Є квартирник, є природник, є кришник, а у нас кухонник", - зазначив музикант.

Відео: Сергій Бабкін співає синові (instagram.com/babkin_official)

Підписники залишили безліч розчулених коментарів, звернувши увагу, що відео наповнене любов'ю і ніжністю, а Сергій - чудовий батько.

  • Чарівно
  • Яка сім'я, приклад для багатьох
  • Скільки любові і ніжності!
  • Блаженство для дружини і матусі
  • Можна дивитися нескінченно
  • Милість зашкалює
  • Це так прекрасно
  • Який чудовий у вас, люблячий голос, яка ніжна любов
  • Чудовий тато у дитинки
  • Господи, татко Бабкін, це шедеврально!!!!
  • Мрія кожної жінки-мати такого люблячого батька для свого синочка
  • Як зворушливо, до мурашок!!!
  • Мимиметр зашкалило

Сергій Бабкін розчулив мережу зворушливим відео з новонародженим синомСергій Бабкін розчулив мережу зворушливим відео з новонародженим сином

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, помолоділий Сергій Бабкін зворушив мережу фото з сином Єлисеєм на руках.

Раніше Сніжана Бабкіна відповіла на запитання шанувальників про перші дні життя новонародженого синочка і розповіла, як малюк вперше поїхав на гастролі з татом.

Також Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином.

"Мене переслідують": Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином Які солодкі! Помолоділий Сергій Бабкін зворушив мережу фото з сином
Новини України Сергій БабкінсынСнежана Бабкина
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