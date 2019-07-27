Сергій Бабкін розчулив мережу зворушливим відео з новонародженим сином

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Артист влаштував домашній концерт для малюка Єлисея

Відомий український музикант Сергій Бабкін всього місяць тому знову став татом - у артиста і його дружини Сніжани народився чарівний синочок на ім'я Єлисей. Він став третьою дитиною в зірковій родині і з перших днів життя занурився в артистичну атмосферу - тато з задоволенням співає малюкові, а також подружжя беруть його з собою на гастролі.

На своїй сторінці в Instagram Сергій показав, як вони нерідко проводять час з новонародженим синочком вдома в Харкові. Артист з оголеним торсом і гітарою сидить на кухні, а люлька з Єлисеєм стоїть на столі поруч з великим кавуном. Бабкін грає для малюка на гітарі і ніжно співає пісеньку з мультфільму "Бременські музиканти" - "Промінь сонця золотого".

Складається враження, що дитина з задоволенням слухає тата і помахує ручками і ніжками.

"Вечірній Кухонник ( наголос на -У-) Є квартирник, є природник, є кришник, а у нас кухонник", - зазначив музикант.

Відео: Сергій Бабкін співає синові (instagram.com/babkin_official)

Підписники залишили безліч розчулених коментарів, звернувши увагу, що відео наповнене любов'ю і ніжністю, а Сергій - чудовий батько.

Чарівно

Яка сім'я, приклад для багатьох

Скільки любові і ніжності!

Блаженство для дружини і матусі

Можна дивитися нескінченно

Милість зашкалює

Це так прекрасно

Який чудовий у вас, люблячий голос, яка ніжна любов

Чудовий тато у дитинки

Господи, татко Бабкін, це шедеврально!!!!

Мрія кожної жінки-мати такого люблячого батька для свого синочка

Як зворушливо, до мурашок!!!

Мимиметр зашкалило

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, помолоділий Сергій Бабкін зворушив мережу фото з сином Єлисеєм на руках.

Раніше Сніжана Бабкіна відповіла на запитання шанувальників про перші дні життя новонародженого синочка і розповіла, як малюк вперше поїхав на гастролі з татом.

Також Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином.