Сергій Бабкін зробив зізнання про рідкісну хворобу: втратив 70% зору

Український музикант Сергій Бабкін в січні публічно зізнався, що через істотне погіршення зору йому доведеться на якийсь час зникнути з соцмереж, щоб поїхати на лікування до Австрії. Новина приголомшила соціальні мережі. Знаменитість частково розповідала про свій стан і лікування, але зараз вирішила послідовно розповісти про свою хворобу та ризики.

Музикант розповів, що помітив перші тривожні дзвіночки погіршення зору, коли знімався в шоу "Хто зверху?".

"Там був конкурс "Дивоглядки". Потрібно дивитися супернику в очі та не моргати. Виграє той, хто протримається довше. Відразу погодився взяти участь у цьому змаганні, оскільки можу довго дивитися, не моргаючи, і, як правило, виграю у таких конкурсах. На третій хвилині розумів, що вже не можу терпіти, але тримав повіки, щоб вони не зімкнулися. Сльози текли, а я не моргав. Ніхто не хотів здаватися, ми протрималися чотири з половиною хвилини, нарешті моя суперниця моргнула. Звичайно, це було дуже сильне навантаження на очі", - зізнається Бабкін.

Але з цього моменту артист почав все частіше помічати те, що його зір падає.

"Дня через чотири, вже вдома, я хотів в душі прочитати на етикетці склад шампуню. Дивлюся і розумію, що взагалі нічого не бачу. А до цього ніколи не скаржився на зір, у мене воно було краще за всіх у родині, стовідсотково бачив і далеко, і близько, читав будь-який дрібний шрифт. Тоді списав це на "Дивоглядки", думав, що з часом все пройде. Через тиждень став погано бачити повідомлення в телефоні, збільшив шрифт. Мені здавалося, що темний екран, тому додав яскравості. Потім не зміг прочитати щось в Інтернеті", - додала зірка.

Сергій та Сніжана Бабині у Відні (фото: instagram.com/babkin_official)

Піти до лікаря музикант зміг тільки через пів року через напружений графік роботи. Крім того, знаменитість вважає, що на стан його зору також вплинув коронавірус, який його родина перенесла в серпні-вересні.

Після обстеження виявилося, що в українських клініках йому допомогти не зможуть. Тоді сім'я Бабкіних зважилася на операцію у Відні. Вона відбулася 5 лютого і пройшла більш ніж успішно на думку лікаря і самого пацієнта.

"Це була лазерна терапія ока, тобто операція лазером. За дві години до процедури мені ввели препарати для контрасту, щоб лазер міг розпізнати пошкоджені ділянки сітківки. Лазер працював всього п'ять хвилин, вдалося запаяти усі канали, через які просочувалась рідина. Мене ще чекає обстеження. І якщо сітківка повернеться на місце, буде проведена операція на правому оці. А якщо сітківка не зрушилася, тоді вже доведеться робити складну хірургічну операцію. Але я відчуваю, що все буде добре", - додав Бабкін.

Артист зізнається, що зовсім не боявся операції та не хвилювався перед нею.