Вже прооперували! Сергій Бабкін розкрив результати лікування рідкісної хвороби

Сергій Бабкін (фото: facebook.com.babkin.official)

Відомий український артист Сергій Бабкін, який полетів до Австрії для операції через рідкісне захворювання очей, повідомив важливі подробиці про своє лікування. Співак розповів, що хірургічна операція пройшла чудово - причому навіть краще, ніж очікував сам лікар.

Про це Бабкін 5 лютого написав у своєму Instagram, показавши фото та відео з клініки у Вені.

Музикант також поділився деякими подробицями про проведення цієї складної операції.

"Сьогодні мені оперували найскладніше око. 18-19 лютого потрібно повернутися "за другим оком", - пише Бабкін.

Він також зазначив, що його лікар у Відні є розробником лікарської речовини, що запускають в око, щоб лазер визначив пошкоджені місця.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

"Тепер цією речовиною працюють лікарі в усьому світі", - пише Бабкін і додає, що такого обладнання, однак, в Україні немає.

"І таку операцію провести в Україні неможливо! Що робити людям, у яких немає можливості поїхати на лікування? Сліпнути?" - задає співак риторичне питання.

Сергій Бабкін показав, як у клініці Відня проводили операцію на оці (фото: instagram.com/babkin_official)

Бабкін дуже хоче, щоб його хвороба послужила поштовхом у розв'язанні цього питання в Україні на державному рівні.

"Я дякую вам за мільйонну підтримку! Прошу вас, будьте здоровенькими!" - звернувся артист до шанувальників зі словами подяки.

Відео: Сергій Бабкін розповів про операції у Відні

Раніше повідомлялося, що Сергій Бабкін і його дружина заразилися на коронавірус. Музикант розповів, що вони отримали результати тесту на COVID-19, і вони позитивні.