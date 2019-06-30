Сергій Бабкін відверто поділився враженнями про спільні пологи з дружиною

Фото: Сергій та Сніжана Бабині з сином (instagram.com/babkin_official)

18 червня у подружжя народилася третя дитина

Одна з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі, Сергій та Сніжана Бабкіни нещодавно стали багатодітними батьками - 18 червня у них народилася третя дитина, син Єлисей. Цікаво, що ім'я хлопчика дружина артиста побачила уві сні за кілька років до його народження. Гордий батько був присутній на пологах і підтримував кохану дружину, як міг. Своїми враженнями від процесу він відверто поділився в інтерв'ю "Світському житті".

Сніжана народжувала в одному з київських пологових будинків. За її словами, для неї присутність при цьому чоловіка було принциповою і дуже важливою, адже це сприяє зміцненню сім'ї. Вона зі сміхом зазначила, що Сергій трохи злякався в процесі, на що той відповів, що ні, просто не зовсім зрозумів, що відбувається.

"Я подумав, що це кишки! Анестезіолог мені сказав, що вже можна подивитися. Я заглянув, і спочатку не міг зрозуміти, на що я дивлюся. А потім я зрозумів, що це наш малюк, такий біленький-фіолетово-синенький!" — зізнався Бабкін.

Відео: (youtube.com/Світське життя)

До речі, він повністю згоден з дружиною, що чоловікам потрібно бути в родзалі.

"Щоб вони не думали, що це так - поїхала, приїхала вже з дитиною. Щоб він все це бачив", - зазначив музикант.

Фото: Сніжана Бабкіна з сином (instagram.com/snezhana_babkina)

Сніжана розповіла, що Єлисей більше схожий на батька. І зазначила, що у неї була досить легка вагітність, яка пройшла непомітно.

"Вагітність була швидкою, тому що був тур. Ось як почався тур з початком вагітності, так і закінчився. Було важко місцями, але класно", — розповіла дружина музиканта.

Вона також зізналася, що планує якомога раніше почати займатися з сином йогою, плаванням та іншими спортом.

Фото: Сніжана Бабкіна з сином (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна зворушила фото з новонародженим сином Єлисеєм на руках.

Раніше Сергій Бабкін зворушив фото "музичного" вечора в компанії молодшого сина Єлисея.

До речі, Сергій Бабкін показав, як зустрів дружину з пологового будинку, влаштувавши з нею яскравий фотосет.