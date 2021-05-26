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Серйозний хлопець: Анастасія Приходько розчулила відео з 2-місячним сином

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Середа 26 травня 2021 15:29
Серйозний хлопець: Анастасія Приходько розчулила відео з 2-місячним сином Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно чесно показала, як виглядає її тіло після третіх пологів, поділилася зворушливим відео з молодшим синочком. 25 травня малюкові Луці виповнилося 2 місяці, на честь чого зіркова мама зняла з ним ролик і розповіла про досягнення дитини.

Милий відеоролик артистка розмістила у своєму Instagram.

На відео 34-річна виконавиця тримає малюка на руках спиною до камери і ніжно цілує в головку. У кадр також потрапив старший син Анастасії Гордій, який з цікавістю спостерігає за братиком.

У підписі до публікації Приходько розповіла про перші місяці життя дитини та привітала її. За її словами, Лука дуже серйозний хлопець.

"Нашому сонечку сьогодні 2 місяці! Я можу сказати, що це дуже серйозний хлопець. Спостережливий і хитрий!!! Засинає він завжди з підгляданнями: тільки я хочу піти, він відкриває очі як би натякає "а ну повернися назад". Посмішкою Лука радує рідко, але один раз вже навіть хихикав. Купатися ми любимо, але дуже зосереджено, прям як начальник спостерігає за нами і завжди супить брови, чи все ми вірно робимо. Починаємо потрохи гулити і вчора вперше потягнули ручку в рот! Кожен новий рух в радість, кожне нове досягнення як олімпійська медаль. А цей дитячий молочний запах...ммммм... для мами краще всіх ароматів світу. З твоїм днем, наш Лука", - зворушливо написала співачка.

У коментарях шанувальники вітають знамениту маму і малюка і залишають йому милі побажання.

  • Хай зростанні здоровим і щасливим. А Господь його оберігає
  • Ви такі милі і хороші. Будьте щасливі
  • Вітаю Вас, Анастасія. Ви так ніжно пишете, така чудова мама
  • Бубочка маленький, тьху тьху на вас
  • Маленьке янголятко, міцного здоров'я та спокійних ночей Вам
  • Вітаю малюка з його Днем! Нехай росте міцненьким і буде здоровеньким! І радує і маму і тата!
  • Вітаю маленького сладусіка і його мамулю! Щасливих і радісних днів вам
  • Як це мило
  • Маленьке диво!
  • Поздоровляю! Характер вже проявляє. Як же швидко час летить
  • Який солодкий
  • Яка велика вже людина. Щастя вам

Ми також писали, що Анастасія Приходько показала старших дітей і зробила зізнання про материнство.

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