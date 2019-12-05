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"Серйозна справа": Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.12.2019 - 12:26
"Серйозна справа": Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів
Юрій Горбунов ( фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучы зустрілися хорошою компанією після довгої розлуки

Юрій Горбунов та Катя Осадча примудряються викроїти пару днів у перервах між зйомками і відправитися в міні-подорож. Наприклад, в кінці листопада пара провела вікенд в Римі, правда, теледіва скаржилася, що її чоловік постійно відволікався на робочі телефонні дзвінки і не міг повною мірою насолоджуватися видами "Вічного міста".Не встиг Юрій повернутися з Італії, як його закрутив вир світських подій, почалися всілякі зйомки і підготовка до презентації другої частини фільму "Скажене весілля". Також він встиг взяти участь у якості зіркового гостя в популярному ігровому шоу та випробувати свою інтуїцію.

Горбунов опублікував яскраве фото зі зйомок нового випуску програми "Суперінтуіція", ведучим якого є Сергій Притула. Чоловічу компананию "розбавила" Маша Єфросиніна, яка і стала суперницею чоловіка Осадчіої у студії шоу.

"Бо інцуїція - то серйозна справа!" - переконаний Юрій.

&quot;Серйозна справа&quot;: Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів

Юрій Горбунов, Сергій Притула та Маша Єфросиніна ( фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

У свою чергу, Маша також вирішила заінтригувати підписників і записала невелике відео, яке зробила далеко за північ.

"Відзняли якийсь нереальний випуск "Суперінуіції" на каналі, на якому я не з'являлося дуже давно. В парі з суперзіркою, з якою я працювала двадцять років тому. З ведучим, з моїм близьким другом, з яким ми не ржали так дуже давно. І все це потрійне комбо дало такий заміс!" - пообіцяла вона.

У підписі до фото на сторінці Юрія Маша написала: "У мене досі живіт болить від сміху". Сергій Притула попросив колегу поділитися з ним світлиною на пам'ять: "Юр, та ж кинь мені цю фотку! Я теж таку собі хочу!"

&quot;Серйозна справа&quot;: Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів

&quot;Серйозна справа&quot;: Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів

Скріншот коментарів

Під знімком друзів-колег коментатори залишили свої зауваження.

  • Коли в ефірі?
  • Інтуїція підказує, що на фото не всі задоволені
  • Нічогенький тандем, рівень!
  • Найулюбленіші

&quot;Серйозна справа&quot;: Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів

&quot;Серйозна справа&quot;: Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів

&quot;Серйозна справа&quot;: Горбунов і Єфросиніна заінтригували зустріччю старих друзів

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна стала героєм для сина і влаштували мотиваційну зустріч.

Прекрасні носики: Єфросиніна зачарувала ніжним фото з синочком Милі і щасливі котики: Катя Осадча та Юрій Горбунов показали ідеальну любов "по-італійськи"
Новини України Маша ЄфросинінаСергій ПритулаЮрій Горбунов
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