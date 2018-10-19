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"Серце розривається": Слава Камінська розповіла про материнські переживання

Lite » Зірки 19.10.2018 - 20:15
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Діти співачки довгий час не ходили в дитячий сад. Повернення туди обернулося катастрофою

Вокалістка відомого українського музичного дуету "Неангели" Слава Камінська розповіла фоловерам у своєму Instagram, що повернення в дитячий садок для її діток після тривалої перерви перетворилося в справжню катастрофу.

&quot;Серце розривається&quot;: Слава Камінська розповіла про материнські переживання

Скріншот поста (instagram.com/babaslavka)

Артистка опублікувала пост, в якому пояснила: "І начебто вранці нормально зібралися, не дивлячись на мільйон відмовок, приїхали... Мамо, не йди... Серце розривається... Стоїш під дверима, як шпигун, одним оком підглядаєш у щілинку і чекаєш, поки передумають йти додому".

&quot;Серце розривається&quot;: Слава Камінська розповіла про материнські переживання

Фото: діти Слави Камінської (instagram.com/babaslavka)

А в якості ілюстрації до публікації руденька з "Неангелів" додала миле фото разом з сином Леонардом і дочкою Лаурою, зроблене по дорозі в ненависний малюками дитячий садок. Шанувальники заспокоїли зіркову маму, зазначивши в коментарях, що так буває у багатьох і досить часто. У всіх діток час від часу трапляються такі "напади нехотения". А ще фолловери розповіли, що вони роблять у подібних ситуаціях.

&quot;Серце розривається&quot;: Слава Камінська розповіла про материнські переживання

&quot;Серце розривається&quot;: Слава Камінська розповіла про материнські переживання

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

До речі, раніше Слава Камінська показала, як відпочиває з дітьми в Туреччині.

Ще ми писали про те, що Слава Камінська підкорила модним чином.

А також розповідали про те, що Слава Камінська пояснила свій відхід з Танцю з зірками.

Відео: РБК-Україна

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