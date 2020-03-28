Серце переповнене любов'ю: Ольга Фреймут зворушила ніжністю з чоловіком

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Співачка також розповіла, чим займається на карантині

Ще нещодавно телеведуча Ольга Фреймут активно знімалася і ділилася з підписниками корисними порадами з етикету і відносин з людьми, а зараз, як і всі українці, залишається вдома в рамках карантину для протидії поширення коронавіруса. Втім, родина у неї немаленька - чоловік і троє дітей, так що швидше за все нудьгувати не доводиться.

На своїй сторінці в Instagram Ольга опублікувала неймовірно зворушливу фотографію з чоловіком, колишнім генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотко. На знімку 38-річна теледіва відображена в шифоновій сукні ніжно-рожевого кольору, а її чоловік - в білій сорочці і класичному чорному костюмі.

Коханий тримає Фреймут на руках, а та притиснулася до нього і ніжно обіймає за шию. Артистка розповіла, що під час карантину стала дуже багато розмовляти по телефону - дзвонить своїм рідним і друзям, з якими давно не спілкувалася.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

"Давно я так багато і довго не розмовляла по телефону... Ранішній дзвінок бабусі і дідові. Бабуся стурбована долею світу, розповідає, що вперше за все життя не може піти до церкви на Хресну дорогу. У бабусі Юлії сьогодні День народження, до слова, - вона за звичкою галицької ґаздині накрила на стіл - але ніхто з нас не зміг приїхати (теж вперше). ...Мама розповідає, що знову принесла суп самотній старенькій сусідці... Дзвонила я і подрузі дитинства, згадували дні у садочку, милі фрагменти біографій, які в моменти карантинної тиші вигулькнули і замилували. Після читання новин серце переповнене любов’ю і тривогою за зовсім чужих людей, які раптом стають рідними. Бережімо один одного. Теплі вітання та побажання вашим родинам від моєї сім’ї... Дякую @viva_ukraine_magazine за це фото, на якому ще все добре..." - поділилася Ольга.

Розчулені шанувальники залишили парі багато теплих відгуків, а також побажали здоров'я і щастя.

Як зворушливо! Бабусі МІЦНОГО здоров'я!

Олічка, Ви такі гарні обидвоє

Яка красива пара. Любові Вам безмежної !!!!!!

Ніжне фото

Мені так подобаються ваші думки Оля! Коли в серці виникає любов і співчуття - це вірний знак, що ви - благородна душа.

Яка гарна фото, щаслива сім'я

Дуже гарно та тепло написано... Щирість так і відчувається

Які ви гарні!

Олю, Ви дуже гарна й неймовірна! Все буде добре!

Пані Олю, ви вмієте знайті щирі слова... Так зворушливо! Все буде добре! Здоров'я усім!

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут зачарувала мережу фото зі старшою донькою-іменинницею - Златі виповнилося 14 років.