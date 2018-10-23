Сім'я в зборі: Ігор Ласточкин показав дружину і сина

Фото: Iгор Ласточкин с жiнrо. (instagram.com/lastochkin_igor)

В інтерв'ю для видання Ласточкин захоплено розповів про жiнку і про те, як вона займається сином

Тренер "Ліги сміху", шоумен і ведучий ТВ-шоу "Ігри приколів" Ігор Ласточкин разом зі своєю родиною знявся у фотосесії. Разом зі своєю дружиною Анною та чотирирічним сином Радмиром зірка з'явився на обкладинці популярного українського глянцю "Viva".

На знімку для обкладинки усміхнений Ігор Ластівчин позує у картатому костюмі і кольоровий краватці поруч з дружиною, яка в білому сарафані, на Радмирi надітий чорний костюмі і синій сорочці.

Фото: Ігор Ласточкин з родиною на обкладинці журналу (Viva)

Крім того, шоумен дав інтерв'ю для журналу, в якому зізнався, що дружина його ревнива, але він намагається не давати приводів.

"Мабуть, ревнує мене Аня, тому що мені зараз багато пишуть, лайкають, додаються в друзі. Ну а їй, звичайно, це не подобається. Але я намагаюся не давати жодних приводів для ревнощів", - поділився Ласточкин.

Також Ігор захоплено розповідав, як дружина займається вихованням малюка. За фахом Анна фінансист, але з переїздом сім'ї Лсточкиных до Києва з Дніпра, жінка вирішила повністю присвятити себе сім'ї.

"Дружина його в сад класного визначила: там і мови, і развивашки всілякі, і активності. Аня синові показує тата по телевізору, він дивиться і теж починає співати, танцювати і каже: "Я концерт влаштовую. Так, я зараз буду співати, а ви мені потім будете плескати", - розповів Ігор.

До речі, на "Танцях з зірками" Никитюк стала Барбі, а Ластівчин батьком Гаррі Поттера.

Також ми писали про те, що Ігор Ластівчин потішив шанувальників несподіваним чином.

Раніше ми повідомляли про трійці найнесподіваніших "вильотів" з шоу Танці з зірками.

Як у Києві відбулася презентація нового проекту «Жіночий квартал» (відео: РБК-Україна)