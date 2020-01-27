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Сім'я красунь: Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими донечками

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 09:56
Сім'я красунь: Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими донечками
Фото: Світлана Лобода з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Донечки співачки Єва і Тільда обожнюють одна одну

Світлана Лобода проводить зимові канікули в теплих краях, та незмінним атрибутом відпочинку вважає пляжні фотосети, адже навколишні райські пейзажі і блакить океану – кращі декорації, які не вимагають фільтрів і обробки! Співачка не втрачає шанс продемонструвати стрункі форми в бікіні і навіть ділиться простим секретом ідеальної фігури: хочеш їсти – пий! На канікули вона поїхала не одна, а разом з доньками – Євою і Тільда. Якось артистка розповіла, що вважає обов'язковим влаштовувати кілька разів на рік сімейні подорож, щоб цілком присвятити час відпочинку і коханим дівчаткам.

Співачка показала ніжний кадр з доньками, на якому Єва цілуємаленьку Тільду. Артистка рідко показує молодшу дівчинку і на всіх знімках вона відвернута від камери. Світлана тримає на руках і обіймає Тільду, умиротворено дивлячись в об'єктив. Співачка зробила легкий макіяж з акцентом на очі, а губи підкреслила нюдовою трендовою помадою. У вухах – масивні сережки, а на самій зірці легка білосніжна блузка з оригінально оформленими рукавами.

"Безумовна любов", - красномовно підписала пронизливий кадр Світлана.

Сім'я красунь: Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими донечками

Фото: Світлана Лобода з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Під душевним постом останні для співачки залишили її зіркові колеги і друзі. Наприклад, MONATIK відправив співачці смайли-сердечка, як і екс-учасниця "ВІА Гри" Меседа Багаудінова.

Сім'я красунь: Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими донечками

Скріншот коментарів

Також шанувальники прийшли в захват від зворушливого кадру сімейної ідилії.

  • Сім'я красунь
  • Милашки, гарнюні!
  • такі милі та позитивні
  • Красатульки
  • Яка ніжність
  • Які ви гарненькі! Щастя вам! У щасливої мами щасливі діти!
  • Прекрасна мама, прекрасні діти!
  • Які гарненькі
  • Я Вами захоплююсь! Ви дуже класна!
  • Ніжна і тому така красива!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Світлана Лобода у крихітному спокусливому бікіні показала фігуру на пляжі і не встояла перед спокусою поніжитися в океані.

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Новини України Лобода
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